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北京殯儀館變24小時服務！火化要排2周「遺體在家找不到人運」

▲▼北京殯儀館變24小時服務！火化要排2周「遺體在家找不到人運」。（圖／翻攝微博）

▲北京殯儀館持續爆滿，遺體火化得預約。（圖／翻攝問北京）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京疫情嚴峻，各殯儀館持續爆滿，許多都已經改成24小時服務，但預約火化仍要等待兩周以上，不少民眾家中的遺體找不到人運送，於是找上了收費昂貴非正規業者。

根據《北京新聞廣播》報導，北京市民劉先生表示，朋友家中的老人前幾天在家去世，第一時間聯繫了殯儀館，沒想到火化居然需要排隊，「聯繫了好幾家火葬場，都說現在燒不了，得等到一月初，這也沒地方存放，不知道怎麼處理。」

劉先生提到，自己上網查詢後發現，不少人都遇到了類似問題，但解決方式讓人不太放心，「有人說找那種『一條龍』服務的，加了錢就可以處理。」

▲▼北京殯儀館變24小時服務！火化要排2周「遺體在家找不到人運」。（圖／翻攝微博）

北京大部分殯儀館都已經延長了服務時間，但現在預約火化的話，還是得等待約2周，而且冰櫃都已經裝滿了，沒有辦法提供遺體存放的服務。

報導提到，北京一共有四家國家一級殯儀館，分別是八寶山殯儀館、東郊殯儀館、大興殯儀館和順義殯儀館。八寶山殯儀館的工作人員透露，為了應對特殊情況，從15日開始，殯儀館火化業務的預約營業時間已經由原本的早上8點至16點延長為24小時全天服務，並且同時開通了4條服務熱線，有需要的市民可以不間斷進行電話預約。

工作人員說，因為現在全北京市都在打電話約，他們那邊10個人接電話，一直在接電話，「盡量讓家裡人都打，然後能打通咱們就趕緊約，只要您約上我們就能給您火化，半夜都可以，只要約上我們這就能辦。趕緊派家裡人所有人都打電話約。」

▲▼北京殯儀館變24小時服務！火化要排2周「遺體在家找不到人運」。（圖／翻攝微博）

至於所謂「一條龍」服務的業者，現在也都跑到殯儀館門口攬客，他們說，「遺體在家裡的，只要拿著死亡證明過來，正常情況今天來預約，明天就可以拉走了。」

「一條龍」服務的業者也提到，現在價格比較貴，一般來說都要2、3萬元人民幣，包骨灰盒、壽衣、火化。

不過，殯儀服務中心的員工則提醒，選擇一條龍高價服務並不可取，還是需要通過正常途徑預約，「你就得去殯儀館約，你聽我的，你就走正常渠道，也別花那冤大頭那錢，就直接去館裡邊。據我了解他現在的政策，在家裡那種他們會優先去安排的，不像在醫院說有冰櫃，還有一個緩衝。」

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