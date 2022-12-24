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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

巡迴政見會高雄黨員開砲　賴清德聽民意：民進黨還是很會持家

▲▼副總統賴清德高雄開講。（圖／記者許展溢攝）

▲副總統賴清德抵達高雄開講。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／高雄報導

民進黨黨主席1月15日投票，僅副總統賴清德一人登記參選，賴12月21日起接連4天到新北市、南投縣和彰化縣開講，24日到高雄市，多位綠營民代到場迎接，看到賴下車不停向他喊加油，高雄市長陳其邁在過了快1小時也突現身力挺。現場則有黨員表達不滿，強調總統要做沒關係，但參政權「不能我說了算」，賴也在政見發表會中強調，「民進黨有很多地方還是做得不錯」。

賴清德今下午4點選擇到高雄南港新江黎明成功里聯合活動中心，進行參選黨主席政見發表，不少支持者提早卡位，中心內全坐滿，部分民眾只能止步在外觀看。準時抵達的賴清德面對媒體各項提問，包括明天正副議長選舉等都不沒有正面回應，直接走進中心。

▲▼副總統賴清德高雄開講。（圖／記者許展溢攝）

▲多位高雄民代全部到場向賴清德喊加油。（圖／記者許展溢攝）

立委管碧玲、邱議瑩、賴瑞隆、劉世芳、李昆澤、趙天麟、許智傑和邱志偉等立委、議員都出席，他們致詞提到，這次2022選戰讓民進黨深刻反省哪邊做得不好，更有立委提到台灣薪資低、房價高與貧富不均等痛苦指數都是世界前幾名，一定會檢討做得更好，要浴火重生，現場高喊全部一致力挺賴清德選主席，帶領台灣走到更好，並強調今天一定會把黨員的心聲、意見聽進去。

所有立委輪番致詞花了半小時，接著由現場民眾舉手提問，先是一名女子問，這次選舉主軸「抗中保台」，是否有無確實執行？部分黨員強調，低薪問題真的要重視，貧富差距這一任一定要解決掉，民進黨才有希望，有人要好好綠營好好聽年輕人聲音。

一名稱自己走上街頭50年了的黨員表示，黨都一直說要檢討，但為何選這麼差，黨一定要改革，並強調，「全台灣要選公職的提名權都被沒收，這是很嚴重很嚴重的問題，不能我說了算，一些老黨員都超不滿」，最後更直指「總統要做沒關係，但參政權一定要檢討」。

▲▼副總統賴清德高雄開講。（圖／記者許展溢攝）

▲▼不少支持者擠進活動中心挺賴清德。（圖／記者許展溢攝）

▲▼副總統賴清德高雄開講。（圖／記者許展溢攝）

有黨員認為，只要賴清德做好「黑道治理」一定會當選，不能讓人民活得不安心、沒安全感，要用法律跟方法解決。一名黨員說，自己是第三代民進黨支從者，是中小企業主，然政府防疫補助很糟糕，限制受損營業額、限制產業，申請方式困難，無法自己完成。

不過，賴清德聽了近40分鐘黨員暢所欲言後說，平安夜開這場會，是關心敗選後要怎麼平安度過難關，關係著台灣面對威權，要怎樣平安守護一代又一代，選舉失敗一定要接受，不能有任何藉口，至於抗中保台落實了？賴清德說，社會有很多的檢討，如果沒有任何一個威權國家要併入台灣，都是很希望和平相處。

賴清德說，「民進黨有很多地方還是做得不錯」，包括總體經濟，人口老化嚴重推出的長照2.0，疫情提出很多經費等政策，「民進黨還是很會持家的」，而面對黑道、槍枝、毒品和低薪等都影響台灣生活，今天提出的檢討跟社會的批評，未來擔任主席絕對會逐一面對、不逃避。

陳其邁致詞提到，互相怨嘆無法向前走，尤其台灣在東亞是很重要的地方，攸關兩岸和平、台灣安全，此次選舉不只決定台灣前途，也關係了東亞的和平，自己為代理黨主席，立場要中立，還是要拜託黨員踴躍投票。

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