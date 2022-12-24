梅西世足封王披尊貴黑袍　中東議員喊「100萬美元收」：那件讓給我

▲梅西在卡達世界盃頒獎典禮上披掛阿拉伯文化中的尊貴黑袍。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

阿根廷在2022卡達世界盃奪冠，卡達國家元首阿勒薩尼在頒獎典禮上親自為梅西（Lionel Messi）披上一件名為「畢希（bisht）」的金邊黑色長袍，在阿拉伯世界象徵尊貴意涵，由於遮住阿根廷球衣及國徽，還一度引發論戰。如今，中東國家阿曼一名議員出價100萬美元（約新台幣3千萬元）想買下這件黑袍。

根據《太陽報》等外媒報導，梅西率領阿根廷隊在世足奪冠後，許多足壇輿論推崇他為「G.O.A.T」史上最偉大球員，卡達國家領袖阿勒薩尼（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）也在頒獎典禮上為梅西「黑袍加身」。這件「畢希」是阿拉伯傳統男性斗篷，在阿拉伯世界中一般只有婚禮、傳統節日和特殊禮儀活動才會穿上，且通常是地位較高者才允許披掛，有尊重、欣賞的意涵。

▲梅西率領阿根廷在世足奪冠，舉起大力神盃。（圖／路透）

由於畢希直接遮住了梅西身上的阿根廷國家隊球衣及國徽，一度在西方媒體、網友間引發議論。如今，中東國家阿曼41歲的議員兼律師巴爾瓦尼（Ahmed Al Barwani）在推特發文表示，畢希在阿拉伯文化中是氣度與智慧的象徵，他願意出價100萬美元和梅西買下「國王加持過的」畢希，「我給你100萬美元，你那件畢希讓給我」。

巴爾瓦尼後來受訪表示，其實他出的價格還不到梅西1周的薪水，如果梅西想提高價格，也可以再協商。巴爾瓦尼補充，當時他本人就在體育場觀看卡達國王為他披上黑袍的瞬間，「這一刻彷彿告訴世界，我們就在這裡，這就是我們的（阿拉伯）文化，請好好地理解它。」他也說，如果這件畢希真的被他買下來，他不會穿戴它，而是會將黑袍展示出來，紀念驕傲的時刻，並提醒著大家「我們可以做到任何事」。

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