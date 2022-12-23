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蔡英文「論文門」纏訟3年　更一審傍晚判決...彭文正仍敗訴

記者黃哲民／台北報導

緊咬總統蔡英文「論文門」的媒體人彭文正，2019年訴請台北地院確認蔡英文1984年版英國倫敦大學政經學院（LSE）博士論文不存在，除纏訟3年至今，彭與律師還槓上承審法官張詠惠、數度聲請法官迴避與提告求償都吞敗，張詠惠在「論文門」一審以程序事項駁回彭的提告，經高院發回北院更一審，仍由張詠惠進行實體審理，上月（11月）30日在火爆言詞交鋒中辯論終結，今天下午判決彭文正敗訴。

▲▼蔡英文總統博士學位與畢業論文證明記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲總統府2019年公開展示總統蔡英文1984年LSE博士論文文稿，在「論文門」北院更一審時首度現身法庭。（資料照／記者黃國霖攝）

法官今天傍晚宣判，宣讀完「原告之訴駁回」，10多名旁聽民眾鼓譟，律師張靜喊法官名字，要求說明判決理由，但法官未理會。

「論文門」北院更一審曾因彭文正提起行政訴訟要求張詠惠迴避，從去年（2021年）10月18日停止審理，直到行政訴訟落幕、張詠惠確定無須迴避，今年（2022年）3月24裁定恢復審理，彭文正在美國透過視訊出庭時，對張詠惠喊話自行迴避「知恥近乎勇」，張詠惠淡定回應「法庭不是節目現場」。

更一審上月29日、30日連續2天下午各開庭3小時辯論，彭文正和律師不斷質疑張詠惠急於結案，要求張詠惠交給其他3位法官組成合議庭審理，彭的律師張靜、李震華毫不掩飾對法官的敵意，直言「妳之前態度不對，所以不信任妳」、為何非要妳審」、「臉皮太厚」等語。

▲▼北院審理媒體人彭文正告總統蔡英文的「論文門」案辯結，蔡英文委任律師連元龍（穿西裝者）否認當庭爆粗口，彭文正委任律師張靜罵承審法官張詠惠混蛋，並代彭文正遞狀控告張詠惠求償165萬元。（圖／記者黃哲民攝）

▲彭文正委任律師張靜罵「論文門」北院更一審法官張詠惠混蛋，並代彭文正遞狀控告張詠惠求償165萬元。（圖／記者黃哲民攝）

張詠惠強勢表明自己依法審判、沒有黨派色彩，本案應由彭文正與蔡英文攻防，「不必延伸戰場、戰法官」，她並多次警告李震華別重複發言插話干擾程序，「李律師不能控制自己，你的同伴也不知該怎樣進行程序」，張靜也抱怨「李律師！你都不讓我講話嗎？」李震華差點被法警請出法庭冷靜，連忙坐下，叫法警不准碰他。

更一審重頭戲是蔡英文的博士論文首度現身法庭，但蔡英文的律師連元龍帶來的，仍是總統府2019年就公諸大眾的散裝文稿，並非一般送審通過的正式裝訂本，彭文正和律師質疑這只能算是「草稿」，雙方唇槍舌戰，連元龍還不自覺爆了一句粗口，旁聽民眾也不時加入鼓譟。

張靜更大聲質疑1984年的文稿上面有多處立可白塗改痕跡，「那個時代怎麼會有立可白！」認為這是趕工做出來的假證據。結果旁聽記者小聲告知「1951年就發明立可白」，鬧烘烘的氣氛頓時一滯，很多人沒料到立可白已問世70多年。

▲▼蔡英文總統博士學位與畢業論文證明記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲總統府2019年公開展示總統蔡英文1984年的LSE博士論文文稿。（資料照／記者黃國霖攝）

但張詠惠諭知辯論終結、「大家辛苦了」，再度引爆旁聽民眾喧嘩，張靜當庭連續拍桌8次、大罵「哪有這麼混蛋的法官」，並代表彭文正告張詠惠侵害彭文正訴訟權益，求償165萬元，北院已受理，這是彭文正因本件「論文門」案第2度告張詠惠求償，前次求償200萬元，一審判彭文正敗訴，已上訴高院二審審理中。

蔡英文「論文門」案源於2019年8月間，台裔美籍教授林環牆提出獨立調查報告，指稱LSE圖書館、倫敦大學總院圖書館及所屬高等法律研究院圖書館，都查無蔡英文1984年取得LSE博士學位的博士論文，質疑蔡英文的博士學位有疑，彭文正與台大法律系名譽教授賀德芬聲援林環牆，要求查明真相，若指控屬實，應撤銷蔡英文當年用此學位回台取得的教授資格。

時值2020年總統大選前夕，蔡英文於2019年9月透過總統府對外公開1984年博士論文散裝手稿，說明完成論文通過口試才取得學位過程，但拿不出論文的正式裝訂本、持續遭質疑學歷造假，蔡英文告林環牆3人涉嫌加重誹謗，檢方指林、賀2人已盡相當查證義務，均不起訴，但彭未合理查證，卻為衝高頻道點閱率及報私仇而發表不實言論，成為3人中唯一被起訴者。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／彭文正）

▲媒體人彭文正緊咬總統蔡英文的LSE博士論文造假。（圖／翻攝自Facebook／彭文正）

彭文正從此緊咬「論文門」案，向北院提告要求確認蔡英文1984年版的LSE博士論文不存在，藉此持續凝聚人氣。一審法官張詠惠認為彭文正提告內容不符法定的確認之訴要件，「在法律上顯然不能獲得勝訴判決」，2020年1月15日直接裁定駁回。

由於一審判決日是在蔡英文勝選連任後第4天，且一審沒開過庭，被彭文正揪住這個細節做文章，上訴二審也獲得高院支持，發回更審認為應善盡法官的闡明義務，但因張詠惠在一審沒進行調查證據等實體審理程序，北院更一審仍由她審理，此舉成為彭文正與委任律師之後屢次槓上張詠惠的主因，至少3次聲請法官迴避，還提告向張詠惠求償，但這些案外案，彭文正目前都吞敗。

至於彭文正被起訴涉犯加重誹謗罪嫌一案，因彭文正去年（2021年）北院2度開庭都不出庭，去年11月19日被北院發布通緝，彭文正至今滯留美國。

▲▼有民眾在法庭外抗議。（圖／記者黃哲民攝）

▲有民眾在法庭外舉牌抗議。（圖／記者黃哲民攝）

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