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南韓前總統李明博年底可望獲特赦　《韓聯社》：確定列入名單

▲▼李明博被大法院判刑17年徒刑，今恐怕從家中重新入監服刑。（圖／達志影像）

▲南韓前總統李明博確定被列入年底的特赦名單內。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統李明博過去曾因向三星集團收賄，最終於2020年被大法院（最高法院）判處17年徒刑、罰金130億韓元定讞，過去曾數度以健康惡化為由向檢方提出盼能提止服刑。最新消息指出，南韓法務部今（23）日召開赦免審查委員會，確定最終決定將李明博列入新年特赦名單內。

根據《韓聯社》，南韓法務部23日上午10時起召開赦免審查委員會，直到下午4時20分才結束，此次新年特赦著重在「政治人物」，經過近一整天的考量後，決定將前總統李明博列入赦免（特赦）與復權名單內，至於屬於在野陣營的前慶尚南道知事金慶洙則同樣被列入赦免名單內，不過並無復權。

南韓法務部長韓東勳預計將在近期內向總統尹錫悅匯報特赦名單的審議結果。尹錫悅27日召開國務會議、確定特赦名單後，將於28日正式實施特赦。

雖然執行特赦是由憲法保障、專屬南韓總統的權利，且李明博與現任總統尹錫悅在政治上同樣屬於保守派陣營，不過是否確定李明博能獲年底特赦，韓媒《News1》、《紐西斯通訊社》在報導內容中還是有所保留，面對是否確定將李明博納入特赦名單內的提問，審查委員在答覆上多半有所保留，不願透露太多相關訊息。

先前曾在報導指出，李明博從入監服刑以後，便多次以糖尿病等多項疾病纏身為由反覆出入醫院，今年6月初更以健康惡化為由向水原地方檢察廳安養支廳申請停止服刑。6月28日，水原地方檢察廳召開審議會後予以通過停止服刑3個月，9月23日再度予以延長3個月，其有效期限將於12月28日終止。

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