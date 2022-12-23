黃捷狂瘦10kg「圓潤臉變尖下巴」　被盜圖代言減肥產品...氣炸喊告

▲黃捷「被代言」減肥產品氣炸喊告。（圖／黃捷辦公室提供）

記者賴文萱／高雄報導

年關將近，許多民眾都在尋找大魚大肉下肚後的瘦身方法。不過，高雄市議員黃捷卻收到民眾反映，有不肖廠商剪接她的減重心得，移花接木到減肥產品和減重計畫課程上，意圖魚目混珠誤導民眾購買。黃捷駁斥這種詐騙盜圖行為，強調自己是靠選舉瘦10公斤，目前不排除提告。

「假的！假的！」黃捷今天表示，同時收到幾則訊息，問她是不是代言減肥產品？她要鄭重澄清，這是假的新聞粉專、假的減脂案例，請大家不要受騙！她也已向平台檢舉，也不排除提告。

▲▼該減重廣告盜用多個新聞台的Logo，還移花接木剪接成黃捷等多位名人暴瘦的新聞。（圖／黃捷辦公室提供）

據了解，該減重廣告盜用多個新聞台的Logo，還移花接木剪接成黃捷等多位名人暴瘦的新聞，連金臂人黃平洋、綜藝天王吳宗憲也遭盜用。黃捷表示，這完全是欺騙的行為，她絕對沒有使用這種減肥計劃。

▲黃捷說，先前就有跟大家分享過，她是靠選舉瘦的。（圖／黃捷辦公室提供）

至於「減重成功案例黃小姐」瘦10公斤的秘訣，黃捷也說，先前就有跟大家分享過是靠選舉瘦的。她說，如果也想跟她一樣「真享瘦」，歡迎加入黃捷志工團一起發春聯，趁年節前健康瘦一波。