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社會 社會焦點 保障人權

名醫蘇怡寧遭控逃漏稅　親妹檢舉被當人頭「灌水130萬顧問費」

蘇怡寧記者會（圖／記者張一中攝）

▲蘇怡寧被妹妹告發利用人頭逃漏稅案，北檢二度展開偵辦。（資料照／記者張一中攝）

記者劉昌松／台北報導

知名婦產科醫師蘇怡寧遭親妹妹告發，把她當成人頭，連續2年共開了130萬元的訊聯生技顧問費扣繳憑單，涉嫌逃漏稅，檢察官先前調查時，以事件發生在16、17年前，已無相關資料可查證等理由，將全案處分不起訴，但高檢署認為其中仍有疑點待查而發回，台北地檢署22日再度指揮調查局約談蘇怡寧夫妻到案，偵訊後請回。

蘇怡寧身兼禾馨醫療與慧智基因公司執行長，2021年底因被父親控告棄養雙親，而登上新聞版面，當時蘇怡寧曾在臉書粉專po文，吐露與家人的多年相處關係，感嘆「現在大家知道為什麼我這麼恨情緒勒索了吧」，遺棄案日前已由檢察官處分不起訴。

不過蘇怡寧的妹妹蘇怡樺另外告發檢舉，她2005、2006年間旅居美國，根本沒有幫訊聯生物科技工作過，卻收到訊聯生技開出的2張扣繳憑單，金額共計130萬多元，妹妹認為自己被蘇怡寧當成訊聯生技的「技術團隊成員」人頭，涉嫌逃漏稅。

蘇怡寧在北檢首度偵辦時否認犯罪，解釋當時他的研發團隊常往返國外交流，妹妹有幫忙團隊安排機票、住宿，他基於照顧家人的本意，所以也有支付現金給妹妹，並且用妹妹名義申報，但因時間久遠，當年資料都已不在。

檢察官調查，2005年的稅務申報行為，已經超過法定的10年追訴時效；至於2006年部分，因為逾資料保存年限，國稅局、台北內湖稽徵所無法提供當時申報資料，訊聯公司也沒有留存傳票紙本，只能根據員工交接工作資料看出，當年顧問費是以先金方式交付，但查不出是誰領走了，實情已不可考，因此先前處分不起訴。

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