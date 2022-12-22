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快訊／虛擬資產平台Steaker涉吸金數億　創辦人被裁定羈押禁見

▲▼黃偉軒Steaker吸金案。（圖／記者劉昌松攝）

▲Steaker平台創辦人黃偉軒（中）。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

知名虛擬資產配置平台Steaker創辦人黃偉軒，與弟弟黃浩軒被指涉違法吸金詐騙數億元，昨（21日）被檢調約談徹夜訊問後，黃偉軒今晨被檢方向法院聲押禁見，台北地院今下午召開聲押庭調查，認定黃偉軒涉犯最輕本刑7年以上的《銀行法》重罪、犯罪嫌疑重大，且有事實足認有逃亡、滅證與勾串共犯或證人之虞，裁定羈押禁見。

北院裁定理由指出，依卷內證據資料，足認黃偉軒涉犯《銀行法》法人行為負責人非法收受存款業務罪嫌，法定刑為7年以上徒刑、屬於重罪，另涉犯《刑法》加重詐欺取財罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認黃偉軒有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，有羈押必要，因此裁定羈押，並禁止接見、通信。

▲▼黃偉軒Steaker 吸金案，弟弟黃浩軒。（圖／記者劉昌松攝）

▲Steaker平台創辦人黃偉軒的弟弟黃浩軒。（圖／記者劉昌松攝）

同案被約談的其餘4人，黃浩軒今晨經檢方複訊後，諭令交保30萬元，Steaker行銷主管盧天心交保25萬元、技術長修敏傑與營運長潘沂莛各交保50萬元。

今年31歲的黃偉軒是台大資訊網路與多媒體研究所碩士，2014年就讀台大期間開始買比特幣，並投入發掘區塊鏈與加密貨幣產業，隔年加入開發加密貨幣錢包，畢業後做過Yahoo奇摩軟體工程師、秘銀科技副總裁，2019年創辦Steaker，管理近20億元資產，是台灣區塊鏈產業的傳奇人物，兩度被選為台灣區塊鏈產業年度最有影響力的21人之一。

檢調獲報，Steaker涉嫌未經許可，公開在網站上推出各式各樣的投資方案，宣稱依投放金額，年化報酬可達5.8％到88％。檢調21日兵分7路搜索，約談黃偉軒、黃浩軒、行銷主管盧天心、技術長修敏傑、營運長潘沂莛共5人，經漏夜訊問，今（22日）晨聲押禁見黃偉軒，其餘4人交保25萬元到50萬元。

Steaker回應檢調偵辦指出，「有關21日本公司被搜索調查，以及創辦人暨執行長Wilson Huang被訊問一事，因案件已進入司法偵查程序，無法針對案情發表任何意見，本公司將全力配合司法調查程序，期能盡快釐清案情，恢復正常運作。」

黃偉軒在案發前曾說：「我認為在不久的未來，虛擬資產策略配置會成為必備的服務。」如今他捲入違法吸金詐騙案，被控不法獲利數億元，公司方面也面臨重重危機，10月才宣布成為贊助夥伴的台灣職籃聯盟PLG，已在21日晚間發出聲明，終止和Steaker的贊助合作關係。關於案件後續進展，目前仍有待檢調單位進一步調查釐清。

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