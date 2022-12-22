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蔡淑惠寒冬捐全年議員所得　攜手上帝廟助中低收學童吃營養早餐

▲台南市南區、安平區市議蔡淑惠，捐全年薪資所得和研究費近190萬元，攜手下營上帝廟、市商會理事長宋俊明做公益，讓選區中低收入戶小朋友，每天吃免費營養早餐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市南區、安平區市議蔡淑惠，捐全年薪資所得和研究費近190萬元，攜手下營上帝廟、市商會理事長宋俊明做公益，讓選區中低收入戶小朋友，每天吃免費營養早餐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區、安平區中低收小朋友有福了！長期協助他們的市議員蔡淑惠，特別在歲末寒冬，捐全年薪資所得和研究費近190萬元，攜手下營上帝廟一起做公益，市商會理事長宋俊明得知，也慷慨解囊讓捐款達到200萬元，讓選區正在成長中的中低收入戶小朋友，每天都有免費營養早餐可吃。

▲台南市南區、安平區市議蔡淑惠，捐全年薪資所得和研究費近190萬元，攜手下營上帝廟、市商會理事長宋俊明做公益，讓選區中低收入戶小朋友，每天吃免費營養早餐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡淑惠感謝居間牽線的民政局長姜淋煌及宋理事長讓捐款更圓滿，因為大家的善心，讓正在成長中的中低收入戶小朋友，每天都有免費的營養早餐可吃。

蔡淑惠是台南市7屆的資深議員，擁有2個寶貝，大兒子目前就讀台南一中，身為母親讓她特別關注弱勢兒童的生活與居住問題，12年前每年的中秋節前夕，她一定會舉辦中秋送暖活動，送給南區和安平區的中低收入戶小朋友，每人一個紅包和禮物，送暖活動至今從未間斷。

▲台南市南區、安平區市議蔡淑惠，捐全年薪資所得和研究費近190萬元，攜手下營上帝廟、市商會理事長宋俊明做公益，讓選區中低收入戶小朋友，每天吃免費營養早餐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡淑惠22日在市議會召開召開「元氣滿滿、愛心早餐」捐贈記者會，台南市長黃偉哲、下營上帝廟主委姜金利、台南市商會理事長宋俊明及台南市民政局長姜淋煌等人都到場見證。

蔡淑惠說，這3年的疫情，讓台灣經濟百業蕭條經濟受到重創，好多家庭受到影響，勤跑基層看到有些中低收入家庭小朋友，沒吃早餐就上學，有時候就靠學校的營養午餐撐過一天，一日之計在於晨，孩子沒錢吃早餐怎麼開啟一天的學習相當不捨，加上一次次的選舉，在熱情選民支持及神佛保佑下，都讓她每一屆選舉更順利，因此決定將這份感謝化為大愛，在民政局長姜淋煌幫忙牽線下，請到下營區上帝廟攜手做公益，下營上帝廟原先協助協助下營國中小中低收戶學童吃免費早餐，做出口碑後，跨出下營區，現在又應她的邀請，來到南區以及安平區。

▲台南市南區、安平區市議蔡淑惠，捐全年薪資所得和研究費近190萬元，攜手下營上帝廟、市商會理事長宋俊明做公益，讓選區中低收入戶小朋友，每天吃免費營養早餐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡淑惠表示，她每月的研究費是138140元，為民服務費20000元，為了讓南區和安平區中低收入小朋友都能吃到營養的早餐，她捐出全年所得1897680元，市商會理事長宋俊明得後捐出102320元，讓善款籌足200萬元二全其美，未來這筆捐款可以成為早餐券，讓小朋友到合作的早餐店取餐，也可以請早餐店將早餐送到學校或是直接將捐款捐給學校，請學校小朋友準備營養早餐，南區和安平區的學校可自行決定，下營區上帝廟也慨然同意，未來會持續在南區和安平區做公益，讓這把公益之火持續燃燒。

▲台南市南區、安平區市議蔡淑惠，捐全年薪資所得和研究費近190萬元，攜手下營上帝廟、市商會理事長宋俊明做公益，讓選區中低收入戶小朋友，每天吃免費營養早餐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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關鍵字：

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