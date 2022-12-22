以為沒人注意...3嫌租屏北偏鄉民宅煉毒　惡臭+煙霧露餡！

▲里港警方在高樹鄉查獲製毒工廠 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導



鄭姓男子等人承租屏東縣高樹鄉民宅，設置安非他命製毒工廠，因散發濃濃臭味，屏東縣里港警分局獲報經1個多月跟蹤蒐證，日前採取查緝行動，當場查扣製毒原料10.6公斤及製毒工具一批等證物，訊後依毒品危害防制條例依法偵辦，擴大追查。

里港警分局於11月中旬掌握情資，指轄欠高樹鄉舊寮村某處民宅附近時常聞到化學藥劑產生之惡臭味，並有煙霧飄出，警方獲報立即成立專案小組鎖定該民宅多日跟蹤埋伏。

見時機成熟，於日前前往查緝，查獲鄭姓男子等3人，起出製毒原料10.6公斤及製毒工具一批等證物，訊後移偵法辦，並報請屏東地檢署檢察官指揮，擴大向上溯源接續偵辦。



據悉，鄭嫌等人鎮定屏北地區老年人口占居住人口約8成，夜間大多待在家中且早早就寢，利用該特性，租用民宿製毒，幸警方及時掌握，一舉挖解該製毒集團，杜絕毒品流入市面，危害社會。

里港分局分局長鄭頴聰表示，對於維護治安工作絕不懈怠，不法份子或涉及違害社會秩序等案件將強勢執法，即起執行各式威力掃蕩勤務，展現打擊暴力犯罪之決心，決不容許惡徒危害民眾生命、身體及財產安全，以維護社會治安。