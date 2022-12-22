喜歡睡到一半被叫醒！小三嬌喊人夫「小色色」：愛你　正宮崩潰了

▲人妻抓包丈夫外遇的鹹濕對話，氣得對小三提告求償。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／南投報導

南投一名人夫與妻子因工作關係分居，但他竟背著妻子與女同事大搞婚外情，還互傳曖昧、鹹濕對話，被正宮逮個正著，氣得對小三提告。法院審理後，判小三需賠償正宮6萬元。

正宮提告主張，她與丈夫結婚10多年，而因她2014年間開始到苗栗某國小任教，為了就近照顧患有先天小耳症的兒子，她也決定帶著兒子到苗栗生活，就此與丈夫分居，但每逢假日她就會帶著兒子回到南投，與丈夫共享天倫樂。

正宮指控，小三明知道丈夫的已婚身分，卻仍與丈夫發生婚外情，她無意間從丈夫手機中發現曖昧對話，才驚覺遭到背叛，氣得質問丈夫後，丈夫才坦承外遇，讓她相當崩潰，憤而對小三提告求償。

對此，小三否認姦情，辯稱LINE對話不足以證明她與人夫有不正常關係，且兩人並始終都沒有踰矩的行為，堅稱自己沒有侵害正宮配偶權。另外，人夫與正宮婚後不久感情即不睦，且長期分居，正宮所稱夫妻感情好並非事實，認為正宮與人夫的感情不好應由兩人自己修好，而非讓她成為代罪羔羊。

不過，法官勘驗對話紀錄，發現小三經常抱怨，稱人夫都把假日時間留給家庭，「每到她回來」、「我一直亂想不開心」、「反正連休假都是屬於她的」等，甚至還不斷提醒人夫要找時間提離婚等。而人夫則不斷安撫，甚至還傳送鹹濕對話給小三，「你的胸部很好摸」、「喜歡跟我一起睡嗎」，小三還回應，「小色色」、「我喜歡睡到一半起來做愛」等。

法官認為，由對話紀錄可知，小三與人夫確實有交往，且小三還會不滿假日未獲陪伴、人夫未能即時回覆訊息，甚至催促人夫離婚等，而對話中甚至還談及性事，這些行為並非一般異性往來的舉動，但無具體發生時間、地點等，難以證明兩人有發生性關係，法官僅就對話內容認定小三侵害正宮配偶權，判她須賠償正宮6萬元。全案可上訴。