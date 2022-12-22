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嘉義人彘「斷頭、截肢、去勢」奇案！　死逾20天屍體都沒爛

嘉義朴子蒜頭糖廠30年前發生駭人命案，無名男屍頭顱不見，手腳掌均被剁斷還慘遭宮刑，這起懸案至今未破。（示意圖／本刊繪圖組）

▲嘉義朴子蒜頭糖廠30年前發生駭人命案，無名男屍頭顱不見，手腳掌均被剁斷還慘遭宮刑，這起懸案至今未破。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

嘉義朴子30年前曾發生一宗駭人命案，民眾在蒜頭糖廠的甘蔗園內發現一具赤裸男屍，頭顱、手掌、腳掌都被剁下，還慘遭宮刑，警方封鎖現場動員人力調查，更透過媒體報導希望民眾提供線索，找尋失蹤人口，但遲遲沒有家屬前來報案指認，無頭男屍案至今仍未破案，成了冷案中的冷案，也是辦案員警心中永遠的痛。

本刊調查，1992年12月27日上午8 時許，台糖嘉義馬稠後農場工作人員正在採收甘蔗時，赫然發現田裡竟有具屍體，嚇得趕緊報警。檢警到場相驗後，發現這是起兇殘命案，男子死狀極慘，不僅頭顱不見、手掌腳掌被剁斷，生殖器前端也被截斷、連睪丸都被挖掉，兇手手段之殘忍讓偵辦員警莫不倒抽一口涼氣。

當時偵辦此案的資深員警回憶，「我記得當時天氣乾燥，男子死亡時間20天以上，但屍體卻並未腐爛，像乾屍一樣」，也由於無頭男屍的頭顱和手腳腳掌截斷處切口整齊，有利刃或小鋸子切割的痕跡，檢察官依此認定為他殺，加上發現屍體的甘蔗園內並未發現大量血跡，懷疑該處並非第一現場。

由於男子死狀悽慘，可供辨識身分的頭顱等都不見，警方偵辦陷入困難，一度透過媒體呼籲失蹤人口家屬前來指認。（圖／報系資料照

▲由於男子死狀悽慘，可供辨識身分的頭顱等都不見，警方偵辦陷入困難，一度透過媒體呼籲失蹤人口家屬前來指認。

詭異的是，無頭男屍全身赤裸，附近找不到他的衣物用品，警方曾與台糖人員一起動員作地毯式搜索，卻都未尋獲男子遭截斷的手掌或腳掌等殘肢、相關個人物品，更遑論作案用凶器或兇刀，案情自此停滯。

屍體的身分也是團謎，從外觀只能推斷男子年約30歲、身高約170公分，體型壯碩，由於可辨識身分的生理特徵包括頭顱、手掌、腳掌都被剁掉不見，身體也無刺青，且當時警方的鑑識辦案尚未發展，隔年3月刑事局實驗室才開始運作，中國時報報導點出此宗命案相當棘手，「警方偵辦該命案一開始就可說是毫無線索，現場除了屍體，沒有一衣一物可供佐證」。

當時檢警研判，由於甘蔗園地點偏僻，應該只有熟知地形的人士才知道，兇手應該有地緣關係，而且了解警方辦案模式，將能辨識死者之生理特徵一一去除；由於剁下頭顱又施以宮刑，不排除兇手跟男子相識，可能與感情糾紛有關，才會殺人分屍以洩恨意。

民風純樸的朴子小鎮竟發生離奇無頭男屍案，警方動員訪查但所有線索全斷了，甚至連在媒體上呼籲民眾家中有失蹤人口者能出面協助，卻都沒有回應。在當地住了41年的柑仔店老闆陳先生，回憶起這件驚悚無頭男屍案印象深刻，「那時候很轟動，新聞報很久，發現屍體的甘蔗園只有台糖的五分車鐵路經過，不過警方調查這附近沒有失蹤人口，死者是誰、兇手是誰都不知道。」多年懸案已變成冷案。

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