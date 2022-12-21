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男友無套秒射辯「我媽叫我這麼做」　究極媽寶行徑讓眾人吐槽

▲▼澳洲一對年輕情侶因難忍性慾，公然在法庭3次發生性行為而被判刑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子不滿男友和男友家人。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

一名女子表示，她和男友從大學交往到畢業已經3年，男方家人一直催他們結婚說想抱孫子，結果有次男友無套內射，被責罵後竟稱「我媽指使的」，讓該女相當無奈，「真的讓我很不舒服」。

原PO在Dcard發文表示，她畢業後在科技公司上班，月薪5萬元，男友則在家裡的鋼鐵加工廠，月薪3萬元，但男友是個月光族，常常要跟家裡借錢，房租都是原PO負責支付。

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原PO指出，有次發現家裡沒有保險套，男友說他會控制好，結果才進行不到一分鐘就內射，當下道歉說可能最近跟客戶太常熬夜喝酒才變成這樣，原PO擔心會懷孕，男友則回「沒差我家養得起，不用怕啦」，讓她氣得說「我現在還沒準備好要懷孕，請你不要這樣做」，然後自己買了事後避孕藥來吃。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲女子發文。（圖／翻攝自Dcard）

原PO提到，她身體不舒服好幾天，同時也和男友冷戰，男友才再度道歉，並稱他會這麼做是他媽指使的，因為他爸媽非常想要抱孫，讓原PO聽了更生氣，「我並不是不想和他走到婚姻，但心裡總覺得進展太快，我工作也才剛步入跑道，還有很多事情等著我去完成，他這樣的行為真的讓我很不舒服...」。

文章曝光後引起熱議，網友紛紛留言表示，「他媽完全沒在尊重妳，就是把妳當生育機器而已，這種長輩感覺就會亂教小孩」、「他這麼不尊重你還不分手嗎」、「懷孕之後他們一定更不尊重，他們會覺得反正妳懷孕就跑不了，結婚條件一定開的超隨便」，也有人說，「這男的爛到我不知道該從哪開始吐槽了」、「男友媽寶就夠扯了，重點是他媽媽還很自私又強勢」。

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