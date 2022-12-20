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王浩宇嘆：吳怡農放棄美籍「回台當兵」負聲量超高　社會有天理嗎

▲吳怡農PO照慶祝軍人節。（圖／翻攝自吳怡農臉書）

▲王浩宇感嘆，吳怡農放棄美國籍、高薪回台灣當兵，負面聲量卻超高，社會有天理嗎？（圖／翻攝自吳怡農臉書）

記者林彥臣／綜合報導

民進黨立委參選人吳怡農參加台北市第三選區立委補選，目前民調顯示落後給對手王鴻薇。對此前桃園市議員王浩宇就發文感嘆，吳怡農放棄美國籍，回台灣當兵，負面聲量卻超高，社會有天理嗎？

王浩宇臉書發文表示，「剛剛看了輿論統計。吳怡農這樣一個放棄美國籍、高薪、回到台灣當兵、付出的人，負面聲量都可以兩週內被搞到那麼高，這個社會還有天理嗎？」

網友對此在王浩宇的臉書底下留言表示，「唉真的是很莫名其妙」、「兩岸早已開戰，認知戰」、「多多幫忙怡農他選的太辛苦了...」、「沒事沒事，繼續佛系選舉」、「民主只有不完美 但是不能沒有」。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析吳怡農自今年11月30日被提名至今的網路聲量表現，結果顯示，吳怡農從被提名初期的好感度1.05，才過4天就驟降至0.32，之後一直維持在0.26上下。根據TPOC資料，12月16日吳怡農的好感度為0.38，而王鴻薇則是0.69。

《ETtoday新聞雲》12日公布民調結果，王鴻薇獲50％支持度，領先吳怡農的44％支持度，兩人差距6個百分點。

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