別管我！她露營山崩遭活埋全身卡土堆　哭求「先救孩子」

▲車輛遭滑坡沖刷至土石堆內。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

馬來西亞營地山崩事件邁入第5天，一名生還者在順利脫逃後，隨即在現場協助救人。而他回憶起當時在土堆中看到一名女性全身被卡在泥沙中，僅露出頭部，嚇得他連忙要將人拉出，沒想到此時，這名受困婦女卻哭著求他「先不要救自己，先救孩子」。男子只能用盡全力刨地，才順利救出嬰兒，同時感嘆母愛的偉大。

根據asiaone報導，馬來西亞吉隆坡北方巴當加里鎮（Batang Kali）的露營地16日發生山崩，造成至少24死、9人失蹤。一名不願透露姓名的生還男子則表示，自己第一時間脫困後，隨即和朋友一同投入救援，當時他和家人朋友正在帳棚內睡覺，怎知卻突然聽到巨響。

▲救難當局出動搜救犬。（圖／路透社）



▲倖存者脫困後滿身土石地坐在營地裡。（圖／CFP）



男子指出，幸好自己的帳篷是位在後段，因此幸運脫困，不過他的腿仍在逃難時有點扭傷。他回想起當時的情況說，事發後所有倖存者都掏出手電筒開始尋找被活埋的受害者，並投入救援行動，所有人都陷入恐慌與焦慮。

他表示，大家不斷地在土石中挖掘，希望能找到受困民眾，隨後他們在土堆中看到一個女人的頭，但她身體的其他部份都還在泥沙中。儘管不知道她是誰，在場的人馬上開始救人，然而此時受困女子卻突然崩潰地說道，「你們別救我，先救救我的孩子！」

一行人聽聞後隨即在她的周遭挖了一圈，最終順利找到嬰兒，並將受困嬰兒拉出土石堆內。所幸最後母親與嬰兒都順利獲救。而女子脫困後也一起加入救援行動，開始協助挖土石，試圖找出更多受困者。

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