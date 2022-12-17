2件衣服只花480元！妹子逛「1日系品牌」一票也推：每周必挖寶

▲日本許多品牌都有來台展店。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

講到來台展店的日系服飾，很多人第一時間想到UNIQLO、GU，但有1品牌從1997年便在台灣成立公司，並在台展店，至今已超過40間店鋪。就有女網友日前到這間「思夢樂」挖寶，貼出分享文，引來底下一票人大推，「上次買到一個碎花洋裝也很便宜，而且好看」、「我也愛逛思夢樂，比較愛買它的鞋子跟包包。」

這位女網友在Dcard發文「意外在思夢樂挖到寶」，說她買了一件橘色上衣和蕾絲領的內搭上衣，只花了480元，但也笑說，「啊這個價錢是因為剛好有在降價，不然如果是原本的價格，我就不會買了，哈哈！」從標籤上可以看到，兩件衣服原價分別為490元、290元，降價價格變成290元及190元。

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▲女網友在思夢樂花480元挖到寶。（圖／翻攝自Dcard）

原PO還補充心得，首先是蕾絲內搭衣，她認為以190元的價格來說，不太可能買到非常有質感的蕾絲，但試穿後覺得有符合CP值、算對得起價格。至於橘色上衣的部分，因為布料的紋路很酷，看起來不會很廉價，「袖子是寬鬆的那種，穿起來蠻可愛的」。

她也說，平常很少買思夢樂的衣服，「難得走進去，結果收獲兩件滿意的」，很開心可以買到喜歡的衣服，最後則提醒「建議重衣服質感的姐妹三思」，雖然裡面的衣服很好看，但有些版型比較挑人，「一定要試穿！」

看到貼文後，不少人也留言熱議，「大推思夢樂！上次買到一個碎花洋裝也很便宜，而且好看」、「上次在思夢樂買了一件黑色針織外套！好看又保暖，推薦去思夢樂挖寶」、「大推思夢樂，每周必挖寶巡田水」、「我也愛逛思夢樂，比較愛買它的鞋子跟包包～」、「我也滿常去思夢樂買衣服的，很喜歡去那裡買褲子。但老實說他們的東西真的要挑，一定要試穿+翻一下材質標籤再買。」