澳洲2警查案遭槍殺　總理致哀、昆士蘭州府降半旗哀悼

實習記者任庭儀／編譯

澳洲昆士蘭州一處偏僻住宅12日晚間爆發槍戰導致6人喪生，其中包含2名20多歲員警因而殉職。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）13日發表聲明致哀，昆士蘭州政府也下令降半旗哀悼。

▲澳洲昆士蘭槍擊案釀6死含2名警察。（圖／路透）



綜合路透社、衛報報導，澳洲警方聲明指出，數名警察12日傍晚接獲通報前往威姆畢拉（Wieambilla）小鎮一處房產，調查46歲失蹤人口特雷恩（Nathaniel Train）。

然而當26歲男警阿諾德（Matthew Arnold）與29歲女警麥克羅（Rachel McCrow）跨越圍欄後，卻馬上被槍殺身亡。附近居民戴爾（Alan Dare）在聽到槍聲後前來查看狀況，也被當場擊斃。

今（13）日清晨警方發布聲明表示，嫌疑人2男1女在與警方對峙中被擊斃，經確認正是失蹤人口特雷恩，他曾是一名學校校長，其餘兩人據稱是他的兄弟和兄弟的妻子，目前案件正在調查中。

With honour they served. pic.twitter.com/Bgsgp6VYma — Anthony Albanese (@AlboMP) December 13, 2022

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）發表聲明致哀，「這對所有警察和他們的家人來說將是艱難的一天，這不該是穿上制服的人應該付出的代價。」昆士蘭州政府大樓為此也下令降半旗致哀。