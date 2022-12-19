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社會 社會焦點 保障人權

北檢頂樓升「民進黨旗」　雨衣怪客身分曝光！主動到案訊後請回

▲▼台北地檢署頂樓????桿 。（圖／讀者提供）

▲台北地檢署頂樓的國旗杆16日下午遭人懸掛民進黨旗，北檢得知後已將黨旗取下 。（圖／讀者提供）


記者黃哲民、張君豪、劉人豪／台北報導

台北地檢署偵辦高虹安涉詐領立委助理費案，16日凌晨諭令高虹安交保候傳，當天下午北檢頂樓國旗杆上，被人偷偷加掛了1面民進黨旗，北檢得知後立即派人取下，並調閱監視器鎖定一名穿著類似有反光條雨衣的男子，18日下午，該名男子主動到案，經檢察官訊問完畢後，已釐清犯案經過及動機諭知請回。

據了解，該名升民進黨旗的為42歲男子田山盛國，18日到介壽所投案、案件檢察官指示警方直接講他帶往北檢由檢察官偵訊，訊後請回。田山涉及多起抗議民進黨政府的陳抗事件、是政治立場鮮明的抗議民眾。

▲▼男子田山盛國到國家通訊傳播委員會議NCC噴漆，抗議不准中天新聞台換照 。（圖／記者黃哲民攝）

▲田山盛國曾到國家通訊傳播委員會議NCC噴漆，抗議不准中天新聞台換照 。（資料照／記者黃哲民攝）

北檢所在的司法新廈是6層樓建築，頂樓有門禁管制，一般民眾無法隨意進出，但因司法新廈同時與台北地院、法務部2個機關頂樓互通，各機關人員也不見得互相認識，不排除是尾隨公務人員溜到北檢頂樓，把民進黨旗升到國旗杆上。

由於北檢15日才發動搜索約談高虹安遭檢舉涉詐60萬元立委助理費案，16日凌晨依違反《貪污治罪條例》等罪，諭令高虹安60萬元交保，下午就傳出被人偷掛黨旗的事情，有司法官猜測，可能是要表達對政府偵辦高虹安的不滿。法界人士指出，因侮辱公署罪已廢除，類似潛入公家機關管制區域的行為，可能觸犯了《刑法》侵入建築物罪。

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