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老公堅持「過午夜不餵奶」…未滿2月寶寶哭不停　她喊離婚結局曝

尪堅持「過午夜不餵奶」…害未滿2月寶寶哭不停　她怒喊離婚結局曝

▲女網友的老公堅持不在晚上10點後餵奶。（示意圖／Photo-AC）

圖文／CTWANT

每個爸媽都經歷過「半夜起床幫寶寶餵奶」的生活，但有名主外的女網友表示，負責照顧女兒的老公因為覺得辛苦，想要讓寶寶睡過夜，於是決定午夜後不餵奶，結果寶寶哭到她心疼不已，還因此與老公大吵一架，怒嗆對方「要堅持這樣餓寶寶就離婚」。

原Po在Dcard發文透露，她1個半月大的女兒固定4小時吃一次、半夜會準時醒來討奶喝，但請育嬰留停照顧的老公覺得辛苦，表示「想讓寶寶睡過夜」，兩人協商後決定等寶寶體重滿5公斤後再嘗試。老公則在「看了一個親子部落客文章」後，準備讓寶寶「10點餵一次、12點 dream feed，然後等早8才餵，中間寶寶哭不抱，只有塞奶嘴跟拍拍」。

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雖然原Po看到部落客文章「他的寶寶從3點哭到6點」時，就覺得自己之後會因為心疼而受不了，但畢竟老公才是主要照顧者，所以仍決定試試看。結果才實施第一天，女兒就從4點哭到4點半，「我請他不要再試了，但老公很堅持」，等到5點時她也跟著爆哭，而寶寶則是在5點20分左右睡去，直到8點才被餵食。

隔天她又觀察到寶寶一整天的進食量減少，且「12點的dream feed不吃」，但老公還想繼續實施睡整夜，「要把寶寶餓到早上8點，等於要餓10小時」，讓她忍不住和對方大吵，「吵到最後跟他說，你要堅持這樣餓寶寶就離婚」。原Po事後更新文章表示，老公已經說會去問醫生，暫時「結束這一局」。

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