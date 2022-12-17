「華燈初上」藥頭媽媽桑用LINE販毒　特調口味咖啡包吸客

▲台中一名19歲王男在網上冒用華燈初上名義販售毒品，11月遭警方逮捕。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名19歲王男在LINE上取名「華燈初上」，販售混合式毒咖啡包、K他命等新興毒品，還將毒品取名為「雪寶、綠老佛爺、奧斯頓馬丁」等等，再以買5送1吸引特定族群。台中太平警方執行網路巡邏後發現此事，11月前去搜索查緝王男，找到毒咖啡包65包、愷他命18包、毒品錠狀物20顆，全案移送台中地檢偵辦。

綽號「小王」的王姓男子疑似見劇集《華燈初上》熱潮，竟在網上冒用其名，變成「網路媽媽桑」販售新興毒品毒咖啡包、K他命以及毒品錠狀物等，並且將毒品取名為「雪寶、特調果汁、綠老佛爺、奧斯頓馬丁」分別代表不同口味毒咖啡包，像是鳳梨、哈密瓜、葡萄等，為了吸引特定族群，還打出買5送1、滿額送來販毒。

▲▼ 警方在王男車內搜出大量新興毒品，毒咖啡包、K他命等。（圖／記者許權毅翻攝）



其中王男跟一名特定對象的對話紀錄顯示，王男還推薦「買5送1」可以2款商品各半，對方表示「就是要各3個」。警方另外發現王男會使用網站「掛羊頭賣狗肉」，結合通訊軟體跟網站製造機會販售毒品。

▲▼王男還將毒品取名為特調飲品，以買5送1吸引客人。（圖／記者許權毅翻攝）



台中太平分局警方報請檢方指揮偵辦，11月見時機成熟、掌握王男動態後前往查緝搜索，在王男身上、車上搜出大量毒品，以及現金29300元、手機2支等相關證物，全案依照違反《毒品危害防制條例》移送台中地檢署偵辦。

▲王男被依照違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。（圖／記者許權毅翻攝）