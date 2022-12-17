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12生肖「錢包顏色」大公開！命理師：選對聚財又守財

▲民俗專家點名錢包色系、形狀是2022年旺財與否的關鍵之一。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲12生肖有各自的開運錢包顏色，選對顏色才能旺財。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

財運要好，除了會賺錢也要會守財！每個人都會使用到的錢包，就像是我們的隨身財庫，好的錢包風水不僅能夠守財，財運也會跟著旺，而錢包的顏色也是影響財運的重要關鍵之一，塔羅牌老師艾菲爾即在臉書上分享12生肖錢包的開財運顏色，依照生肖五行（金木水火土）的屬性來挑選錢包顏色，不只守財還能聚財。

生肖五行為木／虎丶兔：錢包可選綠色系

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綠色給人自然清新之感，也常跟大自然做聯想，帶來和平滿足的感覺，可以襯托出你清新脫俗的氣質，就像嫩芽上的露珠一樣，讓人深深著迷。綠色也能讓人感覺值得信賴，幫助你的工作、財運提升，招來貴人幫襯。

忌用：白色（白色屬金，金克木）

生肖五行為火／蛇丶馬：錢包可用紅色系

紅色讓人眼前一亮，特別能襯出你的熱情奔放，無形中也提升個人魅力。心理學家認為，異性較容易被紅色吸引，所以如果使用紅色系錢包，能為你帶來異性財源，也就是俗稱的「桃花財」。

忌用：藍色（藍色屬水，水克火）

生肖五行為土／牛丶龍丶羊丶狗：錢包可用黃色系

黃色給人正向、陽光、積極的印象，也是代表開心和笑聲的顏色，想要招財的你，不妨把錢包換成閃亮的黃色，搭配上開朗的個性，一定能成為焦點，吸引財神爺的目光。

忌用：綠色（綠色屬木，木剋土）

生肖五行為金／猴丶雞：錢包可用金色系

金色是大自然中至高無上的顏色，屬於太陽的顏色，代表著光芒、魅力四射，有高貴、奢侈之意。金就是錢，天天將金塊拿在手上，錢滾錢，財運自然向你靠攏。

忌用：紅色（紅色屬火，火克金）

生肖五行為水／鼠丶豬：錢包可用藍色系

藍色給人保守沉靜、穩重的感覺，深藍色能為心靈帶來鎮定，通常與智慧、信任、寧靜聯想在一起。當你拿出錢包想花錢的時候，也會讓你靜下心再三思考，這到底是想要還是需要。

忌用：黃色（黃色屬土，土克水）

艾菲爾表示，除了簡單用生肖來選色外，也可以查查自己的八字喜忌，像是命理忌火，那就不能用紅色錢包；命理忌金，則不能用白色或金色丶黃色的錢包。但無論是什麽色系的包包丶錢包，都建議以深色的錢包為主，意在沉穩，且好理財。

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