太玄宮打巴掌　前學員爆料「已非第一次」：他們是一群鬼

記者趙蔡州／綜合報導

苗栗頭份太玄宮墨龍中壇元帥起乩降駕，對女工作人員甩一巴掌引起熱議。太玄宮日前在記者會強調絕無打巴掌，是影片遭人惡意剪輯，揚言要提告拍攝影片的攝影師，事件持續延燒。如今有一位太玄宮前學員爆料，她不相信影片是後製造假的，因為她親眼目睹多次打人事件，「我覺得他們真的是一群鬼」。

▲太玄宮前學員直言，她不相信打人的影片是後製造假的，因為類似打人的事件已經不是第一次發生。（圖／翻攝爆料公社）

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根據《東森新聞》報導，一名太玄宮前學員爆料，她不相信打人的影片是後製造假的，因為類似打人的事件已經不是第一次發生，「我看過記者會影片，我覺得他們真的是一群鬼，而且說的都不是事實」、「我所看過的乩童，大部分是不會自已綁頭巾，起乩的時候就不會自己綁頭巾，自己綁頭巾還是第一次看到。」

她透露，學員（工作人員）平常大多做雜物，有人來進香就去幫忙，或是幫忙跑腿買東西，住竹南頭份地區的要隨CALL隨到，只要做的事情讓乩身與宮主夫妻覺得不好，夫妻倆講話就會很大聲，甚至罵人，「我們離開的時候，當然也是把離開的學員說得很難聽，這一段不是我自己亂講的，需要人證我可以找出來。」

▲太玄宮廖姓女宮主指控，流出的影片被惡意剪輯、加上聳動的文字，將對拍攝影片的人提告。（圖／記者邱中岳攝）

苗栗頭份太玄宮日前舉辦廟會活動，被民眾拍下墨龍中壇元帥起乩降駕時，突然狠甩旁邊一名宋姓女學員一巴掌，影片流出後引發外界強烈抨擊。對此，太玄宮廖姓女宮主召開記者會表示，乩身在起乩的當下是沒有意識的，事後老公看到影片哭了一整晚，「我們那麼努力，做那麼多，卻變成扭曲事件，這讓我非常難受」。

廖女說，影片流出後，她跟先生的手機、家中電話都不斷收到未顯示電話的來電，對於她們這種小宮廟造成很大的影響。無奈之下，廖姓女宮主只能將家中電話線拔掉，讓孩子好好睡覺，也3天不讓孩子去學校上課，「我的孩子還很小，我會擔心他」。

廖姓女宮主也質疑，現場有鑼有鼓，非常吵雜，工作人員都沒有聽到「啪」的聲響，但流出的影片中聲音卻異常清晰，合理懷疑該聲響是惡意剪輯，「怎麼會用這樣的方式，或許能賺流量、賺到錢，但真的太惡劣了」，表示將對拍攝影片的攝影師提告侵害著作權、妨害名譽、加重毀謗等罪。

影片中被甩巴掌的宋姓女學員也出現解釋，乩身當時拍掉的是眼鏡，眼睛旁邊的瘀青是眼鏡飛出去刮傷所致，整體是意外情形，如果被打巴掌應該會有紅腫，但是她都沒有這狀況，表示外界的說法是不實指控。

▲陳姓攝影師表示，他拍攝的影片絕對沒有後製，或擅自加上音效等行為。（圖／翻攝紀錄乩童文化廟會粉絲團臉書）

至於影片被指控惡意剪輯，陳姓攝影師15日表示，他當天全程拍攝4段影片，若太玄宮廟方當下有意拒絕被拍攝，依他的職業道德絕對會停止，但廟方全程都未出聲阻止、制止，現場情況都可依他拍攝的影片為證。

他強調，他所拍攝的影片絕對沒有後製、擅自加上音效等行為，影片的原始檔可送公正單位鑑定，且他個人頻道的影片絕無做假，都是真實呈現。另外，頻道「Willian Chen」以外的影片都不是他所製作。

他最後說，他已依法蒐集相關事證，「不排除訴諸法律，以維護本人之聲譽」。

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