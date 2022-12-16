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天選之人！法國門將「兩屆世足0出賽」　卻可望2度抱回金盃

▲▼法國隊29歲候補門將雷奧拉（Alphonse Areola）是菲律賓裔法國職業足球員，目前效力於英超球隊西漢姆聯（West Ham United）。（圖／達志影像／美聯社）

▲29歲候補門將雷奧拉可能成為史上首位「連續兩屆沒上場」卻2度捧回大力神盃的球員（圖／達志影像／美聯社）

 
記者吳美依／綜合報導

2022卡達世界盃決賽將於18日登場，若法國隊打敗阿根廷、衛冕奪冠，29歲候補門將雷奧拉（Alphonse Areola）將成為世足史上首位「連續2屆沒有上場任何一分鐘」，卻2度捧回大力神盃的球員，他也因為如此特殊的際遇，被外媒譽為天選之人。

雷奧拉是菲律賓裔法國職業足球員，目前效力於英超球隊西漢姆聯（West Ham United），過去在西甲比利亞雷阿爾服役期間，曾創下該聯盟連續最久不失球紀錄620分鐘。

2018年俄羅斯世界盃，雷奧拉被主帥德尚（Didier Deschamps）徵召入隊，雖然當屆並未出賽，但在法國隊抱回冠軍時，仍開心地和隊友熱舞、親吻獎盃，並且出席法國總統府暨官邸愛麗舍宮（Elysee Palace）的慶祝活動。此後，他也陸續代表法國5度出席國際賽事。

▲▼法國隊29歲候補門將雷奧拉（Alphonse Areola）是菲律賓裔法國職業足球員，目前效力於英超球隊西漢姆聯（West Ham United）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷奧拉是菲律賓裔法國職業足球員，目前效力於英超球隊西漢姆聯。（圖／達志影像／美聯社）

不過，4年後的卡達世界盃，雷奧拉恐怕仍無上場機會。將滿36歲的法國隊長、門將洛里斯（Hugo Lloris）目前僅一場比賽未排先發，主帥德尚雖對球員布署進行很大調動，最終仍未選擇雷奧拉，而是老將曼丹達（Steve Mandanda）擔任守門員。

 

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