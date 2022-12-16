　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

巴西靈媒「世足冠軍」預言曝光！　法國註定會輸

▲▼姆巴佩（Kylian Mbappe）和梅西（Lionel Messi）。（組圖／路透）

▲法國天才前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）和阿根廷球王梅西（Lionel Messi）。（組圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

2022卡達世界盃決賽將在18日開踢，由球王梅西帶領的「藍白軍團」阿根廷，將對上尋求衛冕的「高盧雄雞」法國，目前不論是專業分析或賭盤預測，兩隊勝負幾乎勢均力敵。巴西有一名靈媒則大膽預測，阿根廷會拿下冠軍，「法國註定會輸。」

根據《每日星報》報導，來自巴西的靈媒莎樂美（Athos Salome）自稱已準確預測新冠肺炎全球疫情、烏克蘭遭俄羅斯入侵和英國女王辭世等重大事件，如今他表示，自己早在11月初世足開打前，就知道冠軍賽會是阿根廷對上法國。

莎樂美說，他的靈感告訴他，阿根廷將在決賽中獲勝，「在我的計算中，阿根廷出現了8這個數字，代表著創造完成、一個新週期的開始，至於法國則是數字7，這代表他們不足以贏的比賽。」

莎樂美提到7所代表的意義，「7的法則認為，宇宙是相互影響的力量組成，因此沒有什麼是一成不變的，法國註定會輸，法國再次成為冠軍沒有任何意義。」

►被問支持梅西或姆巴佩？　內馬爾這樣回應
►法國「3大傷兵」世足決賽不缺席！　馬克宏力邀計畫曝光
►「將全力粉碎梅西的世足美夢」　法國前鋒撂狠話展奪冠決心

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／磁磚9F掉落　30歲男慘遭爆頭亡
靈媒「世足冠軍」預言！　這隊註定會輸
快訊／下班注意！國3交流道5車追撞　回堵5公里
快訊／北市立委補選　3人登記均符資格
一開手機發現有200元！　3天內要用掉
省荷包了！「出示1畫面」千家餐廳內用75折起　火鍋、燒肉都有
世界盃？　太玄宮乩身再爆「踢飛祖廟金爐」
高虹安遭約談19hrs「便當只吃幾口」　超強律師團陣容曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

巴西靈媒「世足冠軍」預言曝光！　「這隊」註定會輸

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」女信眾秒摀臉退旁邊　

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

姆巴佩遭狠鏟仍神傳建功　法國2比0挺進決賽！

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

女生只擦紅色口紅=濃妝？　她精心打扮...男友：淡妝

巴西靈媒「世足冠軍」預言曝光！　「這隊」註定會輸

台灣米其林預告「高性能電動車胎」PS EV明年上市　規格自19吋起

冬天這樣吃超療癒！統一陽光糙米漿給你滿滿溫暖

批發商接阿根廷奪冠球衣訂單　買家付4成訂金「沒拿第一就不要了」

天津飼主染疫服藥睡著　狗狗誤食6顆「布洛芬」送醫催吐救不回

Jennie穿香奈兒專屬打造的「火辣芭蕾舞裝」！貼身剪裁藏不住傲人曲線

蝦仁膽固醇其實不高、優格沒有膳食纖維！「3營養迷思」你誤會幾個

出水9年的「台版鐵達尼故事」！　19世紀海上日常曝光

梧棲建築工地意外！同事9F吊料「磁磚掉落」　移工慘遭爆頭亡

IIHS公布「15款休旅車後座防護」！僅2台拿高分、RAV4只獲可接受

趙岱新大露背、楊祐寧妻子Melinda「中空」超辣！法國輕奢牌派對裝必收

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

新奇熱門新聞

巴西靈媒世足預言曝「這國」註定會輸

招牌寫「幹」　老闆娘：我的名字

愛上同卵雙胞胎！男大生告白找錯人…結果悲劇了

神算預言明年「3驚人大事」：又有恐怖疾病

美魔女身材好到不科學　真實年齡讓人大吃一驚

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

人死後屍體還會坐起來？太平間員工揭密

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

八卦山廢校玩碟仙　白目發問釀意外

聖母峰乾屍變地標　每具都有故事

泡麵過期還能吃嗎？日廠商答案超意外

連體嬰「只領1份薪」　月收僅7500元網譙爆

世界最長單字　189819字母組成

更多熱門

相關新聞

支持梅西或姆巴佩？內馬爾回應了

支持梅西或姆巴佩？內馬爾回應了

原本被視為本屆世足奪冠大熱門的巴西，在8強賽PK大戰敗給克羅埃西亞遭到淘汰。巴西王牌內馬爾（Neymar）在延長賽踢進一顆超精彩進球，卻意外在延長賽下半場被對手扳平，最終遺憾出局。而他在巴黎聖日耳曼的兩位球星隊友即將在決賽正面對決，對此，內馬爾也做出回應。

法3大傷兵決賽不缺席　馬克宏計畫曝

法3大傷兵決賽不缺席　馬克宏計畫曝

克國前鋒誓言　季軍賽將為生命而戰

克國前鋒誓言　季軍賽將為生命而戰

球王魅力！梅西球衣全球賣到斷貨

球王魅力！梅西球衣全球賣到斷貨

法前鋒撂狠話：粉碎梅西奪冠美夢

法前鋒撂狠話：粉碎梅西奪冠美夢

關鍵字：

2022世足2022世足花絮2022世足決賽靈媒

讀者迴響

熱門新聞

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

她目擊婆家真面目　秒悔婚提分手

孫鵬成黃琪受害人　為救子受騙30萬

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

吳宗憲小女兒「首露臉登時尚雜誌」！

爺開車突然低血糖昏迷　1歲孫伴屍16小時死

阿嬤不肯裝鐵門「庭院變免費停車場」！1招保證擊退

快開台北通！北市府再送熊好券　終極加碼來了

高虹安移送遭大罵貪汙犯！反應曝光

余皓然校花女兒「前衛造型」登雜誌

激戰2分鐘沒了！人妻忍到崩潰：才30歲而已

太玄宮「被灌爆」剩1.3顆星　1舉動讓眾人最怒

遺體突垂直坐起來！修復師目睹嚇壞

世界盃現場「竟播天團中文歌」網一聽超驚喜

私密片外流假的啦　郭鬼鬼報案後更無奈

更多

最夯影音

更多
影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場
開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面