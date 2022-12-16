巴西靈媒「世足冠軍」預言曝光！　「這隊」註定會輸

▲法國天才前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）和阿根廷球王梅西（Lionel Messi）。（組圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

2022卡達世界盃決賽將在18日開踢，由球王梅西帶領的「藍白軍團」阿根廷，將對上尋求衛冕的「高盧雄雞」法國，目前不論是專業分析或賭盤預測，兩隊勝負幾乎勢均力敵。巴西有一名靈媒則大膽預測，阿根廷會拿下冠軍，「法國註定會輸。」

根據《每日星報》報導，來自巴西的靈媒莎樂美（Athos Salome）自稱已準確預測新冠肺炎全球疫情、烏克蘭遭俄羅斯入侵和英國女王辭世等重大事件，如今他表示，自己早在11月初世足開打前，就知道冠軍賽會是阿根廷對上法國。

莎樂美說，他的靈感告訴他，阿根廷將在決賽中獲勝，「在我的計算中，阿根廷出現了8這個數字，代表著創造完成、一個新週期的開始，至於法國則是數字7，這代表他們不足以贏的比賽。」

莎樂美提到7所代表的意義，「7的法則認為，宇宙是相互影響的力量組成，因此沒有什麼是一成不變的，法國註定會輸，法國再次成為冠軍沒有任何意義。」

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