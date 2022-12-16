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走出校園「開公司」傳遞永續價值　世新資傳系校外畢展專業無限

圖一：世新大學資訊傳播學系108級畢展「00無限公司」邀請師長參與，左起指導老師林頌堅副教授、葉乃靜教授、世新大學校友會總會理事長陳錦祥、世新大學副校長賴正能、世新大學校長陳清河、新聞傳傳播學院院長阮明淑、資訊傳播學系主任黃昭謀、資訊傳播學系系友會理事長簡元堂。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學資訊傳播學系108級畢展「00無限公司」邀請師長參與，左起指導老師林頌堅副教授、葉乃靜教授、世新大學校友會總會理事長陳錦祥、世新大學副校長賴正能、世新大學校長陳清河、新聞傳傳播學院院長阮明淑、資訊傳播學系主任黃昭謀、資訊傳播學系系友會理事長簡元堂。

生活中心／台北報導

永續發展已是全球共識，世新大學積極發揮創意結合產學能量，提出解決方案。世新大學資訊傳播學系108級畢展「00無限公司」為期3天（12/9-11）的校外展於松山文創園區圓滿閉幕。專案作品包含心理健康、人際互動、文化價值延續、數位素養教育等，圍繞「00無限公司」主題，開設多元且具有「永續生活態度」的公司，響應聯合國永續發展目標（SDGs）作為公司理念與期許。

策展小組分享，今年他們跳脫制式化開幕剪綵，以親手改造的廢棄紙箱，製作紙箱戳戳樂與文創商品，呼應永續概念，也讓貴賓與師長將學生創意帶回家。世新大學校長陳清河表示：「永續生活是這次00無限公司的主題，把世新資傳系所有專題小組列入四大部門，進行知識與專業能力的創意整合，經過繁複的資料搜集、分析、統整的過程，充分展現傳播產業中跨域整合的重要能力。」

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圖二：世新資傳系畢展呼應永續生活態度，減少PVC合成版展示比例。（圖／世新大學提供）

▲ 世新資傳系畢展呼應永續生活態度，減少PVC合成版展示比例。

值得一提的是，今年畢展特別舉行貴賓之夜，邀請到校內師長、業界學長姐等嘉賓，安迪連網站工作室設計師連英佑大讚學弟妹的創意表現，「很高興受邀觀展，發現不少組別製作出相較以往更為新創的主題方向。」總策展人陳品伃表示，今年的場地空間比以往更加寬闊，所以團隊把握時間進行其他活動，透過貴賓之夜讓不同世代的資傳人進行交流、分享經驗，發揮傳承的力量。

圖三：世新資傳系畢展線上線下的行銷活動推廣讓永續不只是口號。（圖／世新大學提供）

▲ 世新資傳系畢展線上線下的行銷活動推廣讓永續不只是口號。

校外畢展的重頭戲，專題小組評審結果也同步出爐，最佳專案金牌獎由製作台灣保育類動物檢索資料庫的專題小組《OHANA》獲選；主打兒童數位素養與海洋海龜保育的《TUT》與《龜心塑箭》榮獲最佳社會議題獎；00無限公司策展小組也獲頒最佳策展獎。世新大學副校長楊盛昱也大力推薦各組表現，「把SDGs拆分成人與動物、人與心靈、人與社群、人與文化，讓永續化分成這樣的結構進行呈現，落地到最基層來實現。」

策展小組表示，今年畢展不同於過去預先訂定主題的傳統，而是讓系上學生觀察生活中的議題，進一步挖掘與「永續」的關係，以發展為解決及優化方案。為展現永續生活態度，策展規劃減少PVC合成版輸出，改以海報進行作品展示，與往年相比，成功減少了高達8成的大型垃圾，加上線上線下的行銷活動推廣，展覽上的滿滿人潮都能共同參與永續行動，為地球出一份力。

圖四：世新大學資訊傳播學系108級畢展「00無限公司」校外展圓滿閉幕。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學資訊傳播學系108級畢展「00無限公司」校外展圓滿閉幕。（圖／世新大學提供）

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