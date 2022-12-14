17-18日下雪機率高　太平山冬季雪期預警性管制措施公布

▲依氣象局預報，17-18日雪景機率高，太平山雪期預警性機動管制。（示意圖／羅東林管處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

依據中央氣象局天氣預報指出，本週六(12月17日)受強烈冷氣團影響，太平山國家森林遊樂區溫度可能下探0度以下，羅東林管處表示，12月17-18日期間會視道路結冰及積雪情況，實施預警性機動管制措施。

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位於北台灣宜蘭山區的太平山國家森林遊樂區，介於海拔365-2000公尺之間，冬季強烈寒流來臨，區內海拔1000公尺之據點，就有機會下雪，因此，林務局羅東林區管理處會實施區內道路「宜專一線」及「翠峰景觀道路」預警性管制措施，確保遊客用路安全。

羅東林管處表示，依據中央氣象局天氣預報指出本週六(12月17日)受強烈冷氣團影響，太平山國家森林遊樂區溫度可能下探0度以下，因此，12月17-18日期間會視道路結冰及積雪情況，實施預警性機動管制措施如下：

12月17日下午12:00後預警性管制僅開放至鳩之澤溫泉區

區內道路有「宜專一線」及「翠峰景觀道路」等2條，長度分別為25.5公里及16.5公里，依據以往下雪經驗，從「白嶺(巨木)」據點(海拔約1285公尺，宜專一線里程14.5K處)以上路段就有可能結冰或積雪，根據中央氣象局天氣預報指出本週六(12月17日)受強烈冷氣團影響，太平山可能下探0度以下，道路有結冰及積雪的可能，因此基於遊客用路安全，及考量午後容易有濃霧及天黑，12:00後僅開放至鳩之澤溫泉區。考量蹦蹦車軌道也有結冰及積雪之虞，末班車調整為10:30，返程末班車為12:00。國光客運調整為13:30自太平山莊返程。

12月18日視道路結冰狀況機動延後開園

入夜至翌日清晨是氣溫驟降最低之時段，因此雪期開園前，工作人員為確保遊客用路安全，會在破曉之際先進行道路巡檢(結冰積雪狀況、是否崩塌落石或枯枝倒木等)，也同步進行道路破冰作業，因此會機動調整開園時間，並依據道路實際結冰及積雪情形，分段開放道路通行(原定開園時間：假日4:00、平日6:00)，即時資訊可洽入口售票站(電話:03-9809619)。

不分平假日車輛動態管制措施

為維護遊樂區內遊憩品質，太平山實施入園車輛動態總量管制措施，當入園車輛數達800台時，由售票站開始預告管制，當入園車輛到達上限1,000台時，不再提供車輛入園，倘有車輛離園才會放行(即有出才能再進園)。入園即時車輛數可上太平山官方網站查詢(https: //tps.forest.gov.tw)。