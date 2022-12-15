杜絕柬埔寨詐騙案再起　行政院修法最高關7年罰2000萬

▲檢調近來偵破多起柬埔寨詐騙案，法務部為此修法加嚴處分，盼杜絕相關案例再起。（圖／記者陳宏瑞攝）



記者陳家祥／台北報導

近來發生多起國際詐騙、國人被誘騙出國的案例，行政院15日院會通過法務部擬具的相關修法，增訂意圖使他人出國實行犯罪，招募他人加入犯罪組織罪，最高可處7年以下有期徒刑，得併科2000萬以下罰金。

蘇貞昌說，目前新興組織犯罪崛起，犯罪模式不同於傳統，尤其常見的毒品、人口販運、洗錢詐欺等犯罪，這些犯罪活動經常跨越國界，此類犯罪被害人人數眾多、不法利益甚鉅，因此《組織犯罪條例》修正是為了維護社會治安跟國際形象，有其必要。

根據《組織犯罪條例》現行條文，招募他人加入犯罪組織者，處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。為嚴懲壯大犯罪組織勢力及範圍的行為，草案增訂「意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪，招募他人加入犯罪組織罪」，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣2000萬元以下罰金。

草案也增訂，若具公務員身分還犯招募他人加入或資助犯罪組織之行為，加重其刑罰至二分之一。草案還增訂，招募他人加入犯罪組織及資助犯罪組織沒收犯罪組織財產的規定，盼透過擴大沒收範圍，斷絕犯罪誘因。

另外，配合選罷法的修法，將經判處有期徒刑以上刑罰確定者，不得登記為候選人的規定，加嚴修正，改為犯此條例之罪，經判決有罪確定者，就不得登記為公職人員候選人。