麥當勞調漲前爆單　客人卻苦等吃不到！外送員揭做這件事能加快

▲麥當勞訂單爆滿。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）



記者崔子柔／綜合報導

人氣速食品牌「麥當勞」宣布，21日凌晨0時起早餐及一般時段套餐全調漲10元，有網友昨（14）日發現，麥當勞的外送層架上已經放滿，卻沒有人願意送餐，就有外送員指出，若客人加購塑膠袋，較能吸引同業接單。

「要漲價了狂點麥當勞，然後沒司機送」網友昨日在臉書社團「外送員的奇聞怪事」PO出照片，並指出地點在新莊麥當勞，圖中可見，層架上放了至少17個訂單。

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▲網友分享圖片。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）



不少外送員指出，「麥當勞不能疊單」、「下雨客人不加購塑膠袋」是同業間排斥接單的原因，紛紛留言表示，「主要問題應該是不能夾單」、「紙袋遇水直接破真的都很討厭」、「下雨天沒人要接麥當勞阿」、「麥當勞不能疊單也是很多人不送的原因之一」。

有網友表示，「上次下雨等了一個小時半，而且我是叫歡樂送，下雨再也不會點麥當勞了」，吸引外送員回應指出，「你有買袋子又有小費，就會有人送了，不過有時候並不是沒有外送員送，而是麥當勞都先做店內跟外帶的，外送的單都會拖」、「下雨你買袋子就會有人送了，仔細看架上都是沒買塑膠袋的」。