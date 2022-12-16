AV導演分析「雪乳戰神」露點照是本尊　郭鬼鬼深夜回應：紅就衰

最新回應！大家可以下班啦❤️ 由郭鬼鬼 Angela 發佈於 2022年12月15日 星期四

記者黃翊婷／綜合報導

「雪乳戰神」郭鬼鬼近日傳出疑似有露點私密照外流，AV導演圤智雨在IG發文表示，照片應該是她以前私拍，遭攝影師外流的機會大一點，「我是圤智雨，加上郭鬼鬼，已經連4爆外流女郎了耶」。對此，郭鬼鬼15日深夜在臉書PO出一段影片回應，強調自己遭人抹黑，並暗指圤智雨亂發文蹭流量，「妳（指自己）紅妳就衰嘛」。

▲郭鬼鬼近日捲入私密照外流風波。（圖／翻攝自Facebook／郭鬼鬼Angela）

擁有水蛇腰與傲人G乳的郭鬼鬼身材火辣，曾擔任JKF雜誌封面女郎，近日卻傳出疑似有露點私密照外流。她表示，那些照片之前就有看過，也詢問過攝影師，攝影師說是被不知名人士拿去惡意合成牟利，去年就已經報案，無奈散播照片的是假帳號，警方沒辦法追查下去，後來網站消失了，原本以為事情終於告一段落，沒想到最近又跑出來，「我知道大家都想看更多、更深入的我，但是如果花錢去看假的，給做壞事的人賺取利益只會有更多受害者！還是希望大家不要被騙了啦。」

▲圤智雨2點分析郭鬼鬼露點照是本尊。（圖／翻攝自Instagram／bcbcbabe）

而AV導演圤智雨15日晚間在IG發文表示，郭鬼鬼也被捲入外流風波，以他的專業角度來看，並不認為照片是合成的，身邊的P圖專家和平面專業攝影師也是同樣看法，因為照片沒有合成痕跡，色調也一致，應該是郭鬼鬼以前不懂事私拍，遭到攝影師外流的機會大一點，「我是圤智雨，加上郭鬼鬼，已經連4爆外流女郎了耶」。

▲郭鬼鬼深夜拍影片回應。（圖／翻攝自Facebook／郭鬼鬼Angela）

隨後郭鬼鬼在15日深夜於臉書PO出一段3分鐘影片回應，她化身阿鬼師，暗指圤智雨拍AV不紅，救不了流量，只好亂發文去蹭網紅，「說自己有多專業，要發人家郭鬼鬼通告，用FB發文啦，被郭鬼鬼嗆，說請照規矩來信啦，啊在那邊不爽亂抹屎啦。阿鬼師從你第一次發人家醜照就知道，見不得人好」。

郭鬼鬼接著強調，「得饒人處且饒人，之前已經讓你一次了，不是我怕你喔，是我是尊重你是一個前輩喔，白布硬要給我染到黑喔，人牽不走鬼牽一直去喔」。最後她以阿鬼師的口吻說道，「流年不順啦，小人得意啦，要小心那些小人，發不到妳（指郭鬼鬼自己）通告的那些小人啦，都在亂發文蹭妳流量」、「妳紅妳就衰嘛」。

▼郭鬼鬼曾用「一張A4紙遮點」，聲援大陸抗議。（圖／翻攝自Instagram／angelakuo0504）