蔡易餘王美惠力挺李俊俋　「中央地方一條心」籲支持者踴躍投票

▲▼ 立委蔡易餘、王美惠陪同李俊俋掃街廟口開講。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨嘉義市長候選人李俊俋，在立委王美惠、嘉義市議員當選人黃敏修陪同下，15日徒步掃街。隨後立委蔡易餘、民進黨嘉義市黨部主委暨市議員黃露慧也加入在文財殿廟口開講。李俊俋表示，要好好把握最後兩天的時間向市民闡述政策，並呼籲支持者多多幫忙拉票、固票，務必衝高投票率。

面對黃敏惠在臉書貼出華興橋與盧山橋的通車照片的狀況。李俊俋表示，以上兩座橋不只是中央地方合作的最佳範例，更要感謝嘉邑行善團的努力，不過華興橋在黃敏惠還沒回鍋前的2017年就動工，盧山橋更是營建署負責興建，跟她其實關係不大。李俊俋強調，中央地方合作無間才能為民謀最大福利，拜託黃敏惠「不要碰到事情就一直推中央，然後一有功勞就說通通是我的功勞。」要解決市民的問題才是最重要的。

李俊俋感嘆，嘉義市的發展長期被無心市政的黃敏惠拖延，像是嘉義市國中小的PU跑道後續修繕被刻意忽視、肉品市場改建執行率不足等，嘉義何時能不再原地踏步？李俊俋強調「中央地方一條線，地方建設有得看」，如果他當選市長一定會與中央密切合作，讓嘉義市徹底翻新與進步，這一切的關鍵都在12月18日的選舉「用力拉票催票、拉票，讓全台灣看見嘉義市渴望改變的決心。」

蔡易餘除了談到民進黨在面對疫情時的執政困境，可能忽略社會底層的聲音，導致這次選舉的挫敗，民進黨會認真檢討，他也表示，「或許這次重行選舉，是嘉義市另一個思考的機會」，他強調，黃敏惠過去做了13年，應該換李俊俋表現給大家看。他舉例，李俊俋擔任幹事長時，負責年金改革、轉型正義、司法改革法案的推動，都是俊俋承擔責任表示，「自己只要顧1個委員會，俊俋要顧8個委員，就看得出俊俋有能力」。

蔡易餘也講到翁章梁縣長推動假牙補助，為李俊俋提出65歲長輩補助假牙政策背書，他表示，翁縣長要推動的時候，大家都擔心財政，但縣長認為大家不會約好同一天裝假牙，所以規劃了4年慢慢裝，長輩裝假牙，吃得比較多，就會更健康，年輕人就沒有後顧之憂。他強調，自己認為嘉義市財政比較好，應該已經有了，結果還沒，「自己保證，俊俋一定會對大家有很多幫忙，這次大家有決心換市長，也給民進黨機會，請大家幫忙拉票支持李俊俋。」

王美惠表示，中央和地方都在合作爭取讓嘉義建設可以更好，這也是鄉親的期望。李俊俋覺得西區的運動公園不夠，他也去爭取「但是沒想到現任市長是這麼差。」王美惠表示，雖然週日很冷，但是也要拜託鄉親穿暖和出來投票，因為有你們關鍵的一票，民進黨可以改變，嘉義市可以改變不一樣。

王美惠表示，她肯定李俊俋有很多可行又優秀的政策，而這些政策，是要有心的人才能實現，拜託大家禮拜天出來投2號李俊俋「給俊俋這艘船駛出一個不一樣的方向，讓嘉義市更好。」