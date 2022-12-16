冬天這樣吃超療癒！統一陽光糙米漿給你滿滿溫暖

▲寒冷冬天就想來點熱呼呼的香甜飲品，醇濃香甜的「統一陽光糙米漿」加熱後成為許多人的最愛。（圖／記者周宸亘攝，下同）

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冷冷的冬天裡，不只要穿對衣服保暖，更需要隨時來點溫熱的飲品暖暖身體；尤其是那種濃郁香甜又絲滑順口的飲品，淺嚐一口就能瞬間提振精神、心情變得好好，像是「統一陽光糙米漿」就是超多人的最愛！加熱過後的糙米漿，花生香氣四溢，讓人一聞到就立刻升溫，整個空間充滿甜蜜香氣。儘管「統一陽光糙米漿」光是在冬天熱熱單喝就很美味，但其實再搭配其他美食一起享用，創意吃法不只給你溫暖，更充滿生活儀式感，整個冬季天天都像在慶祝般幸福感爆棚。

首要推薦的冬至應景吃法，便是統一陽光糙米漿+湯圓的組合。冬至吃湯圓代表圓滿，不妨將糙米漿加熱後搭配湯圓，糙米漿的濃稠醇厚，從舌尖滑入喉頭擁有大大滿足感，花生、芝麻香氣隨著熱騰騰蒸氣包圍全身，再吃上一口Q彈湯圓，與家人團圓共度的冬至就是這麼簡單幸福！

除了湯圓之外，在熱呼呼的「統一陽光糙米漿」中加入軟綿的棉花糖，立刻搖身一變成浪漫的「中式熱可可」，不論何時來上一杯，絲滑濃郁滋味乘載入口即化的香甜，都能一秒撫慰身心，彷彿剛談了一場最浪漫的冬季戀曲，心裡充滿愉悅歡快。

米漿除了跟中式早餐的油條很搭之外，其實還有令人意想不到的中西合璧組合：統一陽光糙米漿＋法式可頌！法國人的經典早餐通常會來一杯熱美式沾上酥脆的可頌，如果把熱美式換成暖呼呼的糙米漿也超搭，冷涼的早晨或是寂寥的下午時分，手裡捧著一杯溫熱糙米漿，沾上烤得酥脆的可頌，散發麵包香氣的可頌一層層均勻裹上糙米漿濃郁的香氣，濕潤酥皮口感讓可頌更有層次，吃進嘴裡、愛在心裡。寒冷冬天肚子時常感覺好餓……想要輕鬆料理馬上填飽肚皮或是增加口感的話，就在統一陽光糙米漿裡加進麥片，口感豐富的一餐簡單完成！無論是作為早餐還是下午點心都超適合，直接為你的一天開啟滿滿幸福能量。

統一陽光糙米漿嚴選台灣糙米，含有芝麻、花生、糙米等等，恰到好處的比例讓統一陽光糙米漿熱熱喝的風味加倍香濃，香氣也更馥郁。又香又濃的熱糙米漿不僅讓人吃了心頭甜蜜蜜，搭配創意吃法更成為冬天優質美味的好夥伴。

看似單調的糙米漿，動腦花點創意也能有新吃法，帶給味蕾前所未有的新體驗，更重要的是，上述食譜搭配的食材全部都能在超商買到！這個冬天就用統一陽光糙米漿隨時為自己打造意想不到、充滿巧思的甜品組合，在冷冷的冬天擁有火熱甜蜜小確幸。