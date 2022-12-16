　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

冬天這樣吃超療癒！統一陽光糙米漿給你滿滿溫暖

▲▼統一陽光糙米漿冬天熱熱吃情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲寒冷冬天就想來點熱呼呼的香甜飲品，醇濃香甜的「統一陽光糙米漿」加熱後成為許多人的最愛。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

冷冷的冬天裡，不只要穿對衣服保暖，更需要隨時來點溫熱的飲品暖暖身體；尤其是那種濃郁香甜又絲滑順口的飲品，淺嚐一口就能瞬間提振精神、心情變得好好，像是「統一陽光糙米漿」就是超多人的最愛！加熱過後的糙米漿，花生香氣四溢，讓人一聞到就立刻升溫，整個空間充滿甜蜜香氣。儘管「統一陽光糙米漿」光是在冬天熱熱單喝就很美味，但其實再搭配其他美食一起享用，創意吃法不只給你溫暖，更充滿生活儀式感，整個冬季天天都像在慶祝般幸福感爆棚。

首要推薦的冬至應景吃法，便是統一陽光糙米漿+湯圓的組合。冬至吃湯圓代表圓滿，不妨將糙米漿加熱後搭配湯圓，糙米漿的濃稠醇厚，從舌尖滑入喉頭擁有大大滿足感，花生、芝麻香氣隨著熱騰騰蒸氣包圍全身，再吃上一口Q彈湯圓，與家人團圓共度的冬至就是這麼簡單幸福！

▲▼統一陽光糙米漿冬天熱熱吃情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

除了湯圓之外，在熱呼呼的「統一陽光糙米漿」中加入軟綿的棉花糖，立刻搖身一變成浪漫的「中式熱可可」，不論何時來上一杯，絲滑濃郁滋味乘載入口即化的香甜，都能一秒撫慰身心，彷彿剛談了一場最浪漫的冬季戀曲，心裡充滿愉悅歡快。

▲▼統一陽光糙米漿冬天熱熱吃情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

米漿除了跟中式早餐的油條很搭之外，其實還有令人意想不到的中西合璧組合：統一陽光糙米漿＋法式可頌！法國人的經典早餐通常會來一杯熱美式沾上酥脆的可頌，如果把熱美式換成暖呼呼的糙米漿也超搭，冷涼的早晨或是寂寥的下午時分，手裡捧著一杯溫熱糙米漿，沾上烤得酥脆的可頌，散發麵包香氣的可頌一層層均勻裹上糙米漿濃郁的香氣，濕潤酥皮口感讓可頌更有層次，吃進嘴裡、愛在心裡。寒冷冬天肚子時常感覺好餓……想要輕鬆料理馬上填飽肚皮或是增加口感的話，就在統一陽光糙米漿裡加進麥片，口感豐富的一餐簡單完成！無論是作為早餐還是下午點心都超適合，直接為你的一天開啟滿滿幸福能量。

▲▼統一陽光糙米漿冬天熱熱吃情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

統一陽光糙米漿嚴選台灣糙米，含有芝麻、花生、糙米等等，恰到好處的比例讓統一陽光糙米漿熱熱喝的風味加倍香濃，香氣也更馥郁。又香又濃的熱糙米漿不僅讓人吃了心頭甜蜜蜜，搭配創意吃法更成為冬天優質美味的好夥伴。

看似單調的糙米漿，動腦花點創意也能有新吃法，帶給味蕾前所未有的新體驗，更重要的是，上述食譜搭配的食材全部都能在超商買到！這個冬天就用統一陽光糙米漿隨時為自己打造意想不到、充滿巧思的甜品組合，在冷冷的冬天擁有火熱甜蜜小確幸。

ET快訊
苗栗太玄宮掌摑「2角度影片瘋傳」　縣長鍾東錦發聲
憲兵假扮按摩師　性侵女網友
快訊／陳慧琳出車禍！與兒緊急送醫
快訊／雲豹宣布砍將！他確定掰了
學甲槍案續逮2共犯　皆遭羈押禁見
天選之人！他「兩屆世足0出賽」　卻可望2度抱回金盃
寒流冰凍5°C！全台「極冷地圖」曝　追雪5熱點出爐
遠古病毒解凍！　專家揭：恐引爆災難性流行病
快訊／下班注意！國道一號「4車追撞」　回堵6公里塞爆

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

網紅都在曬的居家視覺系早餐公開！台式米早餐「糙米漿+飯糰」成IG新寵

【廣編】格蘭花格家族傳人思台之作！「福爾摩沙單桶原酒系列」第三批次限量上市

冬天這樣吃超療癒！統一陽光糙米漿給你滿滿溫暖

巧克力控等到了！　超濃「畬室巧克力霜淇淋」超商限定吃

【廣編】UNIQLO首度進軍元宇宙　三大台灣NFT藝術創作者UTme!歲末「衣」起團聚

【廣編】白髮老是常出現？日雜11款白髮染髮劑大比拼「第一名」台灣買得到

【廣編】時尚品味名媛款禮盒　全台口味最多最齊全的曲奇餅乾

裡面真的不是米！超Q復古米袋「打開是滿滿餅乾」　超商獨家販售

辦年貨了！超商開賣「獨家年菜、春節禮盒」　好想兔大頭側背桶超Q

穿上秒變S級翹臀！「撞色褲」成網紅藏肉、長腿穿搭單品

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」女信眾秒摀臉退旁邊　

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

姆巴佩遭狠鏟仍神傳建功　法國2比0挺進決賽！

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

秦嵐、魏大勛勾手約會被直擊！　情侶裝同住飯店…爆10歲差姐弟戀

【廣編】格蘭花格家族傳人思台之作！「福爾摩沙單桶原酒系列」第三批次限量上市

冬天這樣吃超療癒！統一陽光糙米漿給你滿滿溫暖

巧克力控等到了！　超濃「畬室巧克力霜淇淋」超商限定吃

【廣編】UNIQLO首度進軍元宇宙　三大台灣NFT藝術創作者UTme!歲末「衣」起團聚

【廣編】白髮老是常出現？日雜11款白髮染髮劑大比拼「第一名」台灣買得到

【廣編】時尚品味名媛款禮盒　全台口味最多最齊全的曲奇餅乾

裡面真的不是米！超Q復古米袋「打開是滿滿餅乾」　超商獨家販售

辦年貨了！超商開賣「獨家年菜、春節禮盒」　好想兔大頭側背桶超Q

穿上秒變S級翹臀！「撞色褲」成網紅藏肉、長腿穿搭單品

省荷包了！「出示1畫面」千家餐廳內用下殺75折起　火鍋、燒肉都有

頂新和德致力推動文化傳承　「新藝祭」結合傳統日式文房空間

台籃史上最恐怖「3塔連線」　獵鷹仍要貫徹跑轟本色

高中鋁聯／代打神調度！秀峰首度晉級　8強桃園佔3隊

澳洲好市多出現「毒菠菜」　9人食用後出現幻覺

嘉明湖玩SUP　林務局呼籲：共同維護高山脆弱水域生態

黑夜撞見「紅彩球囍車」嚇壞他！貼滿詭異照...飄陰氣　真相曝光

騙單純學生51萬...愛心蟑螂狡辯脫罪　法官判刑批「毀社會互信」

法國里昂7層公寓凌晨大火釀10死　5名孩童喪命

哈佛大學迎來首位「非裔女校長」　現任讚：她讓人心服口服

五月天演唱會「大咖嘉賓」外洩　阿信聽一句話狂盯「下面」：還好好的

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

消費熱門新聞

麥當勞早餐「1系列」熱銷9年確定停賣

麥當勞喊漲！套餐直接貴10元　最新價格表出爐

超商3款咖啡新品！限時買1送1爽喝

跟進麥當勞喊漲？各大連鎖速食店回應

只有7天！超商「咖啡飲品買5送2」

速食店限時5天「小華堡免費送」

超商「霜淇淋買1送1」爽吃3天

出示1畫面全台千家餐廳內用下殺75折起

穿上秒變S級翹臀！「撞色褲」成網紅藏肉、長腿穿搭單品

超商獨家復古米袋「打開是滿滿餅乾」

東森廣場好吃好逛盛大開幕　消費不限金額換美食

超商限時3天搶喝「23元大杯美式」

超商今天搶喝「中杯拿鐵買3送3」

3M熱飲機變頻加熱更便利　省電還能顧荷包

更多熱門

相關新聞

冬天全身長貓　奴才被當人體暖爐

冬天全身長貓　奴才被當人體暖爐

冬天一到就是貓奴被寵幸的日子。新竹縣一名網友分享近日的小煩惱，每次到了冬天，身體各著部位都會「自動長貓」，無論是坐在沙發上休息，或是躺在床鋪，家裡的2隻愛貓LuLu和Uma會湊過來取暖，把奴才當成移動式的人體暖爐，讓他無奈直呼，「全部跑來我身上幹嘛，快被熱死」。

「怕冷還是怕熱？」台人答案曝！1困擾無解

「怕冷還是怕熱？」台人答案曝！1困擾無解

溫差愈大死亡率愈高！冬日室內別超過23°C

溫差愈大死亡率愈高！冬日室內別超過23°C

繳費選擇障礙！　台中「大富翁」超商路段引熱議

繳費選擇障礙！　台中「大富翁」超商路段引熱議

PTT回憶6年前「霸王寒流」：在市區看到雪

PTT回憶6年前「霸王寒流」：在市區看到雪

關鍵字：

統一統一陽光糙米漿冬天甜品

讀者迴響

熱門新聞

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

她目擊婆家真面目　秒悔婚提分手

孫鵬成黃琪受害人　為救子受騙30萬

吳宗憲小女兒「首露臉登時尚雜誌」！

爺開車突然低血糖昏迷　1歲孫伴屍16小時死

阿嬤不肯裝鐵門「庭院變免費停車場」！1招保證擊退

快開台北通！北市府再送熊好券　終極加碼來了

高虹安移送遭大罵貪汙犯！反應曝光

余皓然校花女兒「前衛造型」登雜誌

激戰2分鐘沒了！人妻忍到崩潰：才30歲而已

太玄宮「被灌爆」剩1.3顆星　1舉動讓眾人最怒

遺體突垂直坐起來！修復師目睹嚇壞

KID帶孕妻飛日本一抵達就出狀況

私密片外流假的啦　郭鬼鬼報案後更無奈

更多

最夯影音

更多
影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場
開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面