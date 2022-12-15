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實聯制、點餐系統皆惹議　羅智強批「他」步上陳時中後塵跌落神壇

▲▼立法院交通委員會 數位發展部部長唐鳳 首次委員會答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲羅智強批唐鳳先前推的實聯制不知所云，現在的線上點餐也莫名其妙，將步上陳時中後塵跌落神壇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

數位發展部長唐鳳日前透過吃麵線秀線上點餐系統的方式引發輿論，遭部分人士諷淪為「外送部」。對此，前台北市議員羅智強15日就在臉書指出，先前的實聯制不知所云，現在的線上點餐也莫名其妙，大酸「繼陳時中跌落神壇，天才IT大臣也步上後塵。」

羅智強指出，民進黨花211億成立數位發展部，還有一個讓行政院長蘇貞昌嗆立委「現在是怎樣」的多元宇宙科，外界質疑民進黨藉數發部養網軍，數發部長唐鳳表示，數發部的任務是「強化全民的數位韌性」，不做「集權大哥」。他批評，數發部不僅定位不明，更正事不幹，上路第一件事就以國家安全之名，禁止所有公部門下載安裝抖音，月底還要找其他部會討論是否在台灣全境全面封殺抖音，令他不禁質疑「這樣是不做『集權大哥』？」

羅智強表示，現今網路詐騙橫行、戶政個資外洩，不見數發部拿出積極作為，卻令人傻眼地推出線上點餐系統，還由唐鳳示範點麵線，網友酸說「滲透已經是點、線、面了...還在點麵線？」，數位發展部成了「數位外送部」，拿納稅人的錢開玩笑，「只有任性，何來韌性？」

此外，羅智強提到，民進黨好愛造神，「但吹捧出來的神一點也不神」，唐鳳的「簡訊實聯制」，民進黨狂讚有多厲害，全民每天認真發簡訊發了近50億則，結果根本無助疫調，前衛福部長陳時中說「沒有實質效果」。他痛批，實聯制不知所云、線上點餐莫名其妙，「繼陳時中跌落神壇，天才IT大臣也步上後塵。」

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