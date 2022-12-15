同黨評「要贏是做夢」　吳怡農：堅持正向乾淨選舉

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市立委補選參選人吳怡農提出乾淨選舉訴求，但同黨議員梁文傑指出，民進黨在該選區的基本盤就是輸，要贏是做夢，加上補選投票率低，並以台中市第二選區立委補選經驗「揭發顏家」經驗為例指，攻擊是唯一解方。對此，吳怡農15日受訪直言，民進黨遭遇挫敗，受到社會的質疑，「正向跟乾淨的選舉是我們必須堅持的」。

▲吳怡農今天舉行第三場政見發表記者會。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

吳怡農今天在第三場政策發表會提出雙語國家政策，會中有媒體關注梁文傑評論說法，吳怡農回應，民進黨在九合一大選遭遇挫敗，受到社會的質疑，甚至在某種程度上失去社會的信任和信賴，希望透過乾淨、正向選舉的做法，可以讓社會看到自己的期待。

吳怡農強調，「我們聽到社會的聲音了，我們知道大家對於選舉文化的惡質文化、惡質的選風相當的不耐煩」，盼透過選舉讓社會看到民進黨的檢討，這是民進黨的第一步，也希望透過提出政見，讓社會看到民進黨願意面對國家的挑戰，民進黨是持續的在進步，「正向跟乾淨的選舉是我們必須堅持的」。

此外，媒體詢問，王鴻薇今天上午透過視訊錄影受訪說，擔心吳怡農的雙語國家政策是否流於表面空話，也有平面媒體指吳怡農發布政策前，沒有與中央充分溝通？

吳怡農表示，過去有很多朋友在還沒有聽到自己的主張之前，就開始批評空話連連，這讓人覺得蠻遺憾的，今天早上聽到消息說王鴻薇確診，祝福她早日康復。

吳怡農說，他今天代表民進黨參選立法委員，在所有的選舉競選腳步、策略方向當然有跟民進黨中央保持密切聯繫和溝通，但是國會議員的工作是監督行政部門，以及與行政部門一起來朝著共同認同的方向，一起找出落實的方法，加快腳步解決長期面對的挑戰。

吳怡農說，呼籲競爭對手和政黨不要為了批評而批評，一起來面對問題，針對哪個主張不同意，哪個立場覺得不妥，歡迎提出來，一起有一場更良性、正向、有建設性的討論，讓選民來決定。