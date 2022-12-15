《礦業法》修法林淑芬槓召委　環團肯定賴瑞隆：要把握政治機會

▲民進黨立委賴瑞隆。（資料照／賴瑞隆國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

立法院經濟委員會本周排審《礦業法》修正草案，民進黨立委林淑芬14日槓上同黨召委賴瑞隆，批評「保留送院會表決，然後多數輾壓硬幹，我還要投同意，不投同意就被停權，下次就不能選舉了」等語；不過，指標性環保團體、地球公民基金會執行長李根政撰文表示，《礦業法》被認為是吃力不討好，許多立委避之唯恐不及的法案，但賴瑞隆可說是歷任召委中特別用心推進的委員，期待今日完成初審。

李根政今天透過臉書撰文表示，現在經濟委員會在賴瑞隆主持下，正在繼續進行《礦業法》逐條討論，整部《礦業法》共87條，所以昨天的審查進度是30%，今天能否繼續前進，有機會出委員會？《礦業法》修法是一場艱難的拔河和選擇，到底是「先求有、再求好」，可以接受幾分的版本？還是沒有達到理想版本，就乾脆不要修？另外，從《礦業法》修法的歷程來看，如何在立法院有限的會議時間，把握「政治機會」可能更為關鍵。

李根政說，對於二度歸零，進入第三度排審的《礦業法》來說，最重要的是要把握這個「機會」三讀通過，而個別法條則盡可能達到目標或建立行政配套，因為未來的政治機會難以預測。他解釋，儘管民進黨完全執政，總統兩度宣示修《礦業法》，但過去從行政院前院長林全去職之後，行政院和經濟部並沒有同步展現修法意願，民進黨內的委員也沒有修法共識，這一次，行政院終於提出了版本，經濟部長王美花也很積極想要通過修法，至少代表行政部門已整合好，同時，現任經濟委員會召委賴瑞隆，可能是說是歷任召委中，特別用心用力推進《礦業法》的委員。

李根政表示，《礦業法》被認為是吃力不討好，許多立委避之唯恐不及的法案，要感謝賴瑞隆一路陪同著民間團體和行政機關協商，盡可能找到雙方的共識，這一次更是積極的排審，一路從詢答走到了法案的逐條的討論，如同12月7日林淑芬在記者會說的：只要《礦業法》沒過，亞泥到期了，仍然可以繼續挖，沒有任何把關機制可以要求其進行環評和監督程序，《礦業法》繼續拖下去，就是讓像遠東集團董事長徐旭東這樣的礦業權者繼續不正義的得利。

▲民進黨立委林淑芬。（資料照／記者屠惠剛攝）