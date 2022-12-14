高端會議紀錄上網　14名專家同意保護效益「但臨床資料不足」

▲高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

高端疫苗保護效益專家會議紀錄在經歷近1個半月時間終於上網公開，整整12頁以匿名方式陳述專家意見。會中專家確實同意高端具保護效益，但主要依據是疾管署執行之真實世界資料大數據分析，至於高端提交的醫院醫護人員研究資料，因個案數不多等因素，多名專家認為有侷限性、難以定論。

食藥署11月3日下午召開高端疫苗保護效益專家會議，並於晚間宣布會中專家14:0表決通過，高端新冠肺炎疫苗具臨床保護效益，緊急使用授權（EUA）也因此保住。但外界仍對此感到質疑，提出應該公布學者名單、會議討論過程等，指揮中心指揮官王必勝當時允諾會議紀錄會上網，至於委員名單，經徵詢委員意願不同意，所以不予公開，也避免肉搜等攻擊。

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食藥署12月13日將會議紀錄上網，專家皆以A、B、C等匿名呈現，首先專家經投票同意將「國內某臨床資料庫分析報告」、「NIIS 與 NIDRS 之大數據資料（疾管署真實世界資料數據評估）」納入評估高端疫苗之保護效益；後續就以高端疫苗整體保護效益報告等三份資料進行討論。

會議中可見，多名專家認為高端以某醫院醫護人員提出研究資料是有所限制。專家B指出，以某醫院醫護人員研究資料，由於高端疫苗三劑的人數過低，在統計上較難以下結論，但可看出對於預防突破性感染與其他疫苗相近，惟因人數考量，整體統計上有其限制。專家E指出，高端公司提供之數據，三劑皆施打高端的樣本數偏低。

專家L認為，高端公司檢附之資料仍有侷限性；專家N也提到，有關新冠肺炎疫苗比較性保護效益評估，某醫院醫護與行政人員次級資料數據，尚無法提供該疫苗對預防重症、住院、死亡的比較性保護效益，因個案數過少，難以定論，宜加入真實世界數據綜合考量。

疾管署提出的全國疫苗接種大數據分析在會議中則扮演重要角色。專家A意見指出，綜合以上分析資料，尤其是全國大數據分析，應可接受高端疫苗可提供一定程度之保護力，其保護效益可接受。

專家G表示，NIIS/NIDRS 資料庫包含較多之各個分層之臨床分析(確診、中重症、死亡)，可說明高端之臨床效力不輸其他疫苗。專家I認為， NIIS/NIDRS 資料庫分析相當清楚，可解決不少疑慮，打三劑高端對於中重症保護力不錯。