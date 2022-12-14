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大陸 大陸焦點 特派現場

33歲敗光6600萬！他淪落街頭「妻不離不棄陪伴」淚：錢買不到

夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛！不過這樣的情景並未在大陸浙江街頭一對流浪夫妻身上出現。（圖／翻攝自搜狐網，下同）

▲妻子沒放棄淪落街頭的丈夫。（圖／翻攝自搜狐網）

圖文／CTWANT

夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛！不過這樣的情景並未在大陸浙江街頭一對流浪夫妻身上出現。男子33歲時，生意出現狀況，甚至敗光約6600萬新台幣身家，夫妻倆只能淪落街頭相互扶持生活。

從路人拍攝的畫面可見，丈夫雜亂無章的短髮，外面穿著破舊綠色軍大衣，裡面一套黑色的衣服和褲子，裡裡外外見不到一點大富大貴的模樣。這名丈夫當時正架著妻子轉圈，脖子上坐著的妻子，頭上遮蓋著被單，全身上下套著墨綠色的睡衣，隨著丈夫快速的旋轉速度，妻子頭上的被單也上下浮動，而妻子本人則是快樂的喊叫。

這一幕被路邊不少人親眼目睹，紛紛懷疑這兩人的身份，也為這對男女在如此天氣寒冷的路邊，鋪涼席睡覺感到訝異。

根據《搜狐網》報導，這兩人是夫妻關係，丈夫原先是某地有名的商人，先前一直在各領域奮鬥，可以算是一名社會精英，而妻子卻只是一名家庭主婦，每天的工作就是照顧丈夫的起居。

男子33歲時，生意出現狀況，甚至敗光約6600萬新台幣身家，夫妻倆只能淪落街頭相互扶持生活。

▲男子成為流浪漢，妻子坐在脖子上嘻鬧。（圖／翻攝自搜狐網）

然而當男子33歲時，生意出現狀況，甚至敗光了1500萬人民幣，約6600萬新台幣身家，過去的奢華生活一去不返，夫妻倆只能淪落街頭，在寒冷街頭尋找遮風避雨的地方，解決著睡覺和吃飯等等問題，過著以前想都沒想過的日子。

這名男子心底沒有喪失東山再起的決心，當看到妻子默默的陪著他，忍不住開始低下頭，感覺對不起妻子，而妻子並沒放棄丈夫，堅信丈夫能夠重新崛起，兩人的生活雖然不像從前，但依然非常幸福。

男子多次表示，「33歲折騰了一切，唯獨妻子在自己最迷茫和無助的時候，還有妻子陪伴」。男子說著說著不禁淚流滿面，男子流落街頭還有妻子相伴，夫妻依舊相互扶持生活，這是金錢所買不到的，誰說他們不是婚姻中的勝利者。

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