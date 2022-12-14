女主管晚上常「奪命連環Call」要求秒回！網傻眼：那幹嘛下班

▲女網友對於主管常在晚上發訊息感到無奈。（圖／翻攝自微博／山海視頻）

圖文／CTWANT

職場上若遇到上司提出一些窒礙難行的要求時，下屬勢必會非常困擾。大陸廣東省一名王姓女子表示，女上司經常在公司部門員工的下班時間，以討論工作事務為由發訊息，還要求必須立刻回覆，讓她相當苦惱。消息一出，掀起熱議。

綜合陸媒報導，廣東省廣州市一名王姓女子表示，自己的上下班時間是早上9時至下午6時，不過女上司卻經常在公司部門員工的下班時間，以討論工作事務為由發訊息，而且集中在晚上10時至12時，還要求必須立刻回覆，甚至會突然開會，「有時候我們已經休息了，她就會一直找你，找到你回她為止。」

王女指出，若工作上不是特別緊急的事，不會想在半夜的時候立刻回訊息。她還說，有時女上司在下班後聯繫不上員工，就會用更高階主管的名義來情緒勒索，表示「要是我們老闆有什麼急事半夜找妳，妳是不是也不回」、「如果老闆找妳，妳也這樣回覆嗎」，讓她非常無奈。

消息曝光後引發討論，有網友表示「我一般下班以後就很討厭處理工作了」、「我也想加班，但我手機6點以後自動欠費斷網」、「為什麼下班了還要要求秒回」、「奪命連環call啊」、「如果是這樣，幹嘛設定下班時間呢？完全是24小時待命」。

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