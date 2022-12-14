　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

女主管晚上常「奪命連環Call」要求秒回！網傻眼：那幹嘛下班

大陸廣東省一名女網友表示，女上司常在公司部門員工的下班時間，以討論工作事務為由發訊息，還要求必須立刻回覆。（圖／翻攝自微博／山海視頻）

▲女網友對於主管常在晚上發訊息感到無奈。（圖／翻攝自微博／山海視頻）

圖文／CTWANT

職場上若遇到上司提出一些窒礙難行的要求時，下屬勢必會非常困擾。大陸廣東省一名王姓女子表示，女上司經常在公司部門員工的下班時間，以討論工作事務為由發訊息，還要求必須立刻回覆，讓她相當苦惱。消息一出，掀起熱議。

綜合陸媒報導，廣東省廣州市一名王姓女子表示，自己的上下班時間是早上9時至下午6時，不過女上司卻經常在公司部門員工的下班時間，以討論工作事務為由發訊息，而且集中在晚上10時至12時，還要求必須立刻回覆，甚至會突然開會，「有時候我們已經休息了，她就會一直找你，找到你回她為止。」

王女指出，若工作上不是特別緊急的事，不會想在半夜的時候立刻回訊息。她還說，有時女上司在下班後聯繫不上員工，就會用更高階主管的名義來情緒勒索，表示「要是我們老闆有什麼急事半夜找妳，妳是不是也不回」、「如果老闆找妳，妳也這樣回覆嗎」，讓她非常無奈。

消息曝光後引發討論，有網友表示「我一般下班以後就很討厭處理工作了」、「我也想加班，但我手機6點以後自動欠費斷網」、「為什麼下班了還要要求秒回」、「奪命連環call啊」、「如果是這樣，幹嘛設定下班時間呢？完全是24小時待命」。

延伸閱讀
瑪莎惡少開庭　法官怒「有人企圖干擾醫院鑑定」考慮重新羈押
陸疫情升溫恐來台大掃藥品？　食藥署：要有許可證才能輸出
台鐵桃園段地下化分2階段進行　這兩站可先行通車

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／被打女信徒現身！　臉部傷勢曝光
快訊／太玄宮提告！　「惡意剪接損害本宮名譽」
彩迷搶押法國！最高賠率500　摩洛哥成黑馬
LIVE／太玄宮親上火線！　說明「乩童賞女信徒巴掌」
BQ.1地獄犬致死高？　台灣驗出22例狀況曝
超狂「美魔女」身材好到不科學　真實年齡吃驚
全家2成股權買家揭曉！　龍邦喊告、泰山聲明「有心人誤導」
連2天都6°C！　「最低溫」時段曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

深圳女子混吃7種感冒藥　背上長滿紅疹出現密集針頭大小膿皰

女主管晚上常「奪命連環Call」要求秒回！網傻眼：那幹嘛下班

大陸醫療近崩潰…23歲醫學生驚傳「被逼帶病上班」猝死　醫院回應

陸各省「首波感染高峰時間」預測圖登熱搜　東南沿海1中旬後達峰值

家門口被「空墳」阻路9年　進出得攀磚石「爬墳」白天出入也害怕

疫情驚人！大陸部分官方記者會紛告停開　胡錫進揭露北京慘況

20歲網紅嫁到非洲「半年後已生娃」！否認3女共侍1夫　現身曝近況

搶退燒藥搶到偏遠小縣城　小紅書博主PO「異地購藥攻略」惹議

33歲敗光6600萬！他淪落街頭「妻不離不棄陪伴」淚：錢買不到

大陸世足賽地下賭盤「推薦比分」吸會員　預測失敗就是「打假球」

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

女出遠門！傲嬌爹拒顧貓孫 監視器曝...擼貓＋陪睡全都錄

媽從背後摸倉鼠嚇一跳　倒地嘴開開露驚訝臉！

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

深圳女子混吃7種感冒藥　背上長滿紅疹出現密集針頭大小膿皰

女主管晚上常「奪命連環Call」要求秒回！網傻眼：那幹嘛下班

大陸醫療近崩潰…23歲醫學生驚傳「被逼帶病上班」猝死　醫院回應

陸各省「首波感染高峰時間」預測圖登熱搜　東南沿海1中旬後達峰值

家門口被「空墳」阻路9年　進出得攀磚石「爬墳」白天出入也害怕

疫情驚人！大陸部分官方記者會紛告停開　胡錫進揭露北京慘況

20歲網紅嫁到非洲「半年後已生娃」！否認3女共侍1夫　現身曝近況

搶退燒藥搶到偏遠小縣城　小紅書博主PO「異地購藥攻略」惹議

33歲敗光6600萬！他淪落街頭「妻不離不棄陪伴」淚：錢買不到

大陸世足賽地下賭盤「推薦比分」吸會員　預測失敗就是「打假球」

手搖飲店鋪厚紙板防滑反害滑倒　女客「3個月無法工作」判賠65萬

快訊／哭了！乩身掌摑女信眾　宮主哽咽喊：我們這麼努力卻被扭曲

台灣人最愛用那些貼圖？LINE公布2022年年度排行榜

「國寶級影帝」確診新冠：後遺症很嚴重　孫錫久看他演戲看出神

國泰接手全家2成股權　「不管買方是誰」龍邦續批泰山掏空

太玄宮遭摑女還原始末　定調「不是巴掌」！眼鏡被打掉刮傷瘀青

1票500買票當選「三連霸」　南投縣議員遭檢提選舉無效之訴

誰是史上最偉大球員？他逆風挺C羅：梅西只排第3或4

快訊／乩童掌摑女信徒挨轟　太玄宮將對拍攝者提告

失聯移工駕贓車遇路檢　警追逐1公里將他逮捕

柯基上游泳課「鬆到睏去」　小短腿漂浮邊睡邊打呼

大陸熱門新聞

女主播遭「斷舌分屍」　兇嫌竟是抖內大金主

33歲敗光6600萬！他淪落街頭「妻不離不棄陪伴」

她下班發現　8800萬豪宅「塌」了！

陸9省檢出變異株「地獄犬」　中疾控回應了

確診發高燒躺床　起身竟留下人形汗印

老夫妻殺死臥病女　她掙扎後仍亡

大陸部分官方記者會紛告停開　胡錫進揭露北京慘況

20歲網紅嫁到非洲半年後已生娃！否認3女共侍1夫

顏值高的人不容易得新冠？　 陸醫師認同：有一定道理

快訊／陸禁台灣食品進口　國台辦回應

大陸不再公布無症狀感染者數據！　孫春蘭急赴北京抗疫

大陸在線醫藥平台悄開售Paxlovid　曝光後秒下架

家長找來遊戲高手　把自己小孩虐到不想玩

家門口被「空墳」阻路9年 進出得攀磚石「爬墳」白天出入也害怕

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

151林彥君結婚了！戀愛半年閃嫁「小10歲車神」

余苑綺過世…5歲女狂吼5字「突冒異常1反應」！

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

66歲高國華「梅開四度」　低調娶公務員女友

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

居隔50天！他見整缸魚「融化成破布」崩潰

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

資深男星「陳屍浴缸」死因曝光！兒子來探望驚見已屍僵

4強賽還剩幾小時！法國2球員病倒缺席訓練

停車位要價百萬　他精算「租30年才72萬」

乩身狠甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵」！超狂天選身份曝

梅西賽後曝：早已看破克羅埃西亞1弱點

女主播遭「斷舌分屍」　兇嫌竟是抖內大金主

更多

最夯影音

更多
怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ
男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面