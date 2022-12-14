溼冷最難受！鋒面將掃全台　5天雨量預測圖「一片深紅」

▲各國模式未來5天累積降雨預測圖。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

溼冷最難受！中央氣象局預報員曾昭誠表示，周五鋒面影響，各地降雨機率滿高。氣象粉專分享最新各國模式未來5天累積降雨預測圖，並指出寒流來臨前，周五鋒面掃過全台，北部、東部「深紅一片」。

「除了冷，還有溼」！「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書說，除了來勢洶洶的寒流之外，南方水氣也不斷被高空的偏西風帶來台灣，因此桃竹以北、宜蘭、花蓮在周日乾冷空氣進場之前，雨很難停了。

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「台灣颱風論壇」提到，各主流模式預報，呈現的累積雨量分布都很類似，北部、東部持續深紅一片，北海岸、東北部山區持續留意大雨，預計溼冷到周末，周日起逐漸緩和。

▲▼今天仍以迎風面降雨為主。（圖／氣象局）



該粉專表示，預報中比較特別的是，中南部未來5天也有一點參與感，但這大多都是倚靠寒流來臨前，周五當天掃過全台的鋒面系統下出來的，會是「一波流」為主，下完就轉為乾冷，但多少能補一點點水啦。

曾昭誠接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，周五鋒面影響，各地降雨機率滿高，尤其中部以北雨勢會比較大；周六鋒面通過、寒流南下，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，氣溫很快下降，北部周日清晨最冷預估6-8度，中南部10度；下周一寒流逐漸減弱，清晨因輻射冷卻，是中南部最低溫時間，可能比10度再降1、2度， 而白天可回到20度，至於北部低溫10度、高溫15度。

▼今起5天降雨趨勢。（圖／氣象局）