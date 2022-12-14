今晨11.7℃僅前菜！「6度主菜」周末到　2時間點探底

▲今晨7時溫度分布圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

今天（14日）許多測站再創入冬新低溫，首波「大陸冷氣團」也達標！中央氣象局觀測，今晨本島平地最低溫出現在新北市石門的11.7度。天氣風險公司總經理彭啟明表示，北部朋友有覺得冷嗎？這只是前菜，主菜周末才會來。氣象局預報員曾昭誠提醒，北部周日清晨最冷預估6-8度；下周一清晨因輻射冷卻，是中南部最低溫時間。

▼北部今天相當溼冷。（圖／資料照／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

彭啟明在臉書提醒周末寒流，請大家務必要有準備，至少要有應付颱風等級的程度與心力，台灣家中有供暖的環境比例並不高，常常因為溫差或寒冷造成往生的人數，每年都比颱風來的時候多很多，真的要提醒並關注身邊的親朋好友。

氣象局觀測，今晨本島平地最低溫出現在新北市石門的11.7度，台北氣象站7時也降到14度，達到冷氣團標準。

曾昭誠接受《東森新媒體ETtoday》訪問提到，周六寒流南下，氣溫很快下降，北部周日清晨最冷預估6-8度，中南部10度；下周一寒流逐漸減弱，清晨因輻射冷卻，是中南部最低溫時間，可能比10度再降1、2度， 而白天可回到20度，至於北部低溫10度、高溫15度。

▼周末寒流影響，請提前做好禦寒措施。（圖／氣象局）