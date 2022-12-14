公布陸白蘿蔔不合格遭指「是反制」　薛瑞元：農藥超標還讓它進來？

記者趙于婷／台北報導

中國大陸禁止台灣多項食品，食藥署目前仍在持續業者補件，盼能恢復輸銷。而食藥署昨日也公布邊境食品不合格名單，其中中國大陸有多項產品違規，更進一步提高邊境查驗比率，相關做法被外界解讀為「是對中方的反制」。對此，衛福部部長薛瑞元今上午回應「不是反制，它就農藥超標，你還要讓它進來嗎？」

▲衛福部長薛瑞元。（圖／記者趙于婷攝）

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食藥署公布的邊境查驗不合格產品中，有多數都來自中國大陸，包括「調味盒」以及6項農藥超標的茉莉花和農藥殘留的白蘿蔔等。食藥署北區管理局科長陳慶裕表示，中國大陸的食品容器已經被查出很多次違規，所以今年4月就開始做逐批查驗。

針對相關做法被外界解讀為是對中國大陸的反制，薛瑞元今上午出席立法院審查「身心障礙者權益保障法部分條文修正草案」在會前受訪時直言，「不是反制，它就農藥超標，你還要讓它進來嗎？」

而對於中國大陸禁止台灣產品一事，他也表示，「我們對中國有很多在這件事上的反彈，也反映到WTO去，沒用啊！」另外，在註冊方面，也有人質疑為何業者自行註冊比食藥署推薦註冊還多？薛瑞元也回應，哪些項目屬於自行註冊，哪些屬於推薦註冊，是由中國單方面決定，推薦註冊需要的文件比較多，食藥署是幫忙核對文件是否為中國所需要的，至於為什麼不容易過，一直有請中方說明，但都沒得到好的回答。