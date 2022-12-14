太玄宮遭摑女還原始末　定調「不是巴掌」！眼鏡被打掉刮傷瘀青

記者邱中岳、劉人豪／台北報導

苗栗頭份太玄宮日前舉辦廟會活動，墨龍中壇元帥起乩降駕，不料一名女工作人員被打了響亮一巴掌，現場民眾拍下影片PO網後，引發外界輿論。對此，頭份太玄宮發聲明指出影片非事實，今（14日）召開記者會，宮主廖小姐表示，將對拍攝者提告，而被打的女工作人員定調不是被打巴掌，臉上瘀青是眼鏡被打掉、鏡框刮傷造成。

▲太玄宮說明，當事人宋姓女子堅稱臉上傷勢是鏡框造成的 。（圖／攝影中心攝）

廖女指出，這次網路上影片造成民眾、鄉親關注，首先要澄清的是，這部分要提告，影片提供給媒體的拍攝者，因為侵害著作權，且當下已經請他離開不要拍攝，但他還是繼續拍，第二就是妨害名譽，因為他在影片加了很多聳動的文字，這對我們來講很嚴重。

廖女表示，大家最關注的這個女工作人員(宋女)，當天有請她不要上前著衣，但事發時她還是上前，所以才會出現起駕時發生影片的狀況，廖小姐說，影片中可看到金身有用力甩動身體，這段期間手臂總共甩了18下，12下打到吳男，但都沒有聲音，不過宋小姐時就發生聲響，懷疑那個聲音是後製。

吳男說，乩身降駕的時候已經沒有意識，並質疑起乩過程中，手甩了18次，他被甩了12次，但都沒有聲響，為什麼宋女被打時有聲響，懷疑影片有後製之嫌。

宋女表示，她當時眼鏡被拍掉，導致臉部有刮傷，整體是意外情形，如果被打巴掌應該會有紅腫，但是她都沒有這狀況，而各界的指控讓她有相當大的壓力，輿論已經造成宮裡困擾壓力，外界的說法是不實指控。