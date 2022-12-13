明晚開始！忠孝西路這7小時「開放機車通行」　其餘時段仍禁止

▲忠孝西路禁行機車道將開放夜間機車行駛。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北車站前的忠孝西路禁行摩托車44年，過去有許多機車族盼開放通行，使台北市交通局日前宣布，12月14日晚間11時起，忠孝西路（重慶北路至中山北路）開放夜間11時至翌日清晨6時通行，並提醒公車、大客車及汽車駕駛，加強注意周邊，保持行車安全距離與間距。

台北市交工處13日表示，忠孝西路（重慶北路-中山北路）外側2車道，將於12月14日晚間11時起，開放機慢車於夜間11時至翌日6時通行，考量機車行車安全及動線交織等因素，忠孝西路往三重方向於重慶南北路口禁止機慢車兩段左轉，駕駛人如需往重慶南路，請於館前路右轉改道。

交工處呼籲，機車騎士於開放時段行經台北車站旁（公園路－館前路）時，直行機車請行駛於外側第2車道，以減少與右轉館前路之車輛交織衝突，在館前路口與中山南北路口機車須兩段左轉。

忠孝西路往三重方向於重慶南北路口，機車容易與公車動線衝突，且地下道出口與通風井也影響行車視線，基於行車安全考量，該路口禁止機車兩段左轉，往重慶南路之機車駕駛人請提前於館前路口右轉繞行。

此外，交工處提醒，公車、大客車等大型車、小汽車駕駛在行駛忠孝西路時，加強注意周邊，保持行車安全距離與間距，尤以變換行向或車道、停靠與起步時請特別留意機車通行。