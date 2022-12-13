同事收到錯飲料飆罵：沒讀書才會去送外送！　網友打臉他譙錯人

▲女子不滿同事對外送員的批評。（資料圖，非本文當事人／記者黃克翔攝）



記者崔子柔／綜合報導

外送收到錯誤餐點，可能是店家做錯，也可能是外送員同時送多筆訂單搞混，一名女子昨（12）日指出，她同事收到錯誤的飲料，開始狂罵「外送員超廢」，讓她心裡感到不適，「我舅舅也是跑熊貓的」。

該名女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，她陪同事下樓拿外送飲料，回辦公室同事發現飲料送錯了，就開始碎念「外送員超廢，簡單送個飲料都會出錯 」等，直到大家都回座位，該同事還傳訊息向她抱怨「就是沒讀書才會去送外送啦」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，她聽到這些有點生氣也覺得同事無知，因為她舅舅就是外送員，舅舅先前投資欠債中年轉職又有瓶頸，但還有小孩要養，就選擇門檻較低的外送工作，「時間彈性跑長一點收入也還不錯，老實說對他也是一種解救」，所以她聽到同事說的話，只覺得「職業高低不是這樣區分的好嗎？明明都是出來工作，沒必要得理不饒人吧」。

▲女子發文內容。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）



文章曝光後，不少網友留言表示，「只有自我價值感很低的人，才會喜歡貶低別人」、「都一樣賺錢，沒有誰比較高尚」、「沒有什麼用腦袋的人才會覺得品項錯誤只是外送員的問題」、「誰說沒讀書才做外送？大學生一堆好嗎」。

也有人點出飲料不對可能根本不是外送員的問題，「外送只會點杯數，才不會點品項，要怪就怪店家」、「核對餐點是店家責任，外送員只要確認單號不要送錯」、「確定不是飲料店做錯？」