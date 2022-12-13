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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安第一波小內閣出爐　前北市副市長分析布局關鍵

▲▼新科台北市長蔣萬安12/5帶領市政交接團隊至台北市政府，與現任台北市長柯文哲就新舊市政工作交接進行閉門會議。（圖／記者湯興漢攝）

▲準台北市長蔣萬安。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨籍準台北市長蔣萬安公布第一波小內閣，副市長確定由前高雄市副市長李四川出任，並揭曉部分局處首長。前台北市副市長李永萍分析，這份名單看出蔣萬安相當穩健，過去台北市僅有二名副市長，一名負責工務，另一名則負責非工務，而現在看到的都是工務副市長的範圍，這就說明蔣萬安一定程度尊重李四川的人事推薦權，也符合政治職權分配，接下來焦點可能就是在立委林奕華身上。

李永萍在《少康戰情室》表示，她過去有跟蔣萬安接觸，覺得他是心有定見的市長，很多人擔心他年輕沒有經驗，但因為他不急躁，所以像這次小內閣的公布就是按部就班，而副市長由李四川擔任，他的適任是沒有人會反對的。

李永萍也提到，台北市本來兩個副市長，工務跟非管工務的，目前公布的名單除了民政局，都是工務副市長的範圍，這就說明蔣萬安請李四川來，也一定程度尊重他的人事推薦權，也符合政治職權分配。

至於林奕華是擔任副市長，李永萍表示，他很適合擔任非工務的副市長，因為第一，這個位子一定要跟市長配合度高，而且對團隊有了解，林奕華在選舉最關鍵時擔任蔣萬安的總幹事，把選戰打得有模有樣，他們合作應該沒有問題；另外，非工務的副市長還要處裡府會關係，雖然現在議會看起來國民黨有優勢，但還是稍嫌脆弱，而林奕華做過雙北教育局長，也在台北市當過議員，對業務非常熟悉，可是她的麻煩是她目前也是立委，若少一席後續的政治問題是考慮的一個重點。　

針對第一波小內閣名單，蔣萬安辦公室強調，「專業、品格、用人唯才」就是蔣萬安選用人才的三大基準，接下來會持續從各地方政府、中央政府以及社會各界網羅優秀人才加入，共同推動有感市政。

▲▼蔣萬安第一波小內閣名單共10人。（圖／記者江采蓁製）

▲▼蔣萬安第一波小內閣名單共10人。（圖／記者江采蓁製）

▲蔣萬安第一波小內閣名單共10人。（圖／記者江采蓁製）

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