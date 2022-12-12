2022韓國AFA世界廚藝大賽　台灣隊伍獲得高度肯定

▲元培大學學生參加2022韓國AFA世界廚藝大賽。（圖／元培科大提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

韓國AFA亞洲餐飲協會舉辦「2022年韓國AFA世界廚藝大賽」，今年2022年邁入第9年，因為疫情中斷三年，台灣終於在10月防疫鬆綁政策再次飛往韓國比賽，本次比賽中，來自韓國、蒙古、俄羅斯、馬來西亞、台灣等11個國家、1400位選手，韓國大會評審團給予台灣選手們作品及現場比賽表現給予很高的評價及讚揚。

今年韓國AFA世界廚藝大賽由韓國政府中小企業處及韓國AFA亞洲餐飲協會共同主辦，考量疫情關係，本次比賽踩採分賽區進行。

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本次代表台灣參賽的學校包括景文科技大學、台北城市科技大學、醒吾科技大學、元培醫事科技大學、敏實科技大學、遠東科技大學、樹德科技大學及國立羅東高商等8所大學及高中，與包括韓國、蒙古、中國、俄羅斯、菲律賓、馬來西亞、台灣、泰國、越南、印尼、印度等11個國家、1400位選手共同競賽。

▲▼韓國大會評審團給予台灣選手們作品及現場比賽表現給予很高的評價及〉讚揚，尤其在飲調(咖啡及調酒)現場比賽及現場果雕比賽及烘焙作品表現。

台灣選手比賽時間及場地為11月4日京畿道富川大學比賽，以及12月2日在首爾KINTEX國際會展中心共兩場，本次比賽類別包括料理(現場及展示) 烘焙(現場及展示)、現場蔬果雕、現場調酒比賽(傳統及創意)、現場咖啡比賽(拉花及手沖)共52個比賽項目. 烘焙現場及展示組870組， 料理現場及展示320組， 飲調(咖啡及調酒)組350組、蔬果雕90組等，合計參賽組數1630組。

韓國大會評審團給予台灣選手們作品及現場比賽表現給予很高的評價及讚揚，尤其在飲調(咖啡及調酒)現場比賽及現場果雕比賽及烘焙作品表現，高度肯定台灣這幾年藝術美學教育的出色，非常令人驚異及讚賞。

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