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出國免費喝星巴克！「自助報到、托運、預辦登機」擇一完成可抽獎

▲桃園機場公司規劃「機場報到自由選，我的時間我做主」抽獎活動。（圖／桃機）

▲桃園機場公司規劃「機場報到自由選，我的時間我做主」抽獎活動。（圖／桃機）

記者李宜秦／台北報導

為鼓勵旅客使用手機、網路自助報到、自助行李託運及市區預辦登機服務，桃園機場公司規劃「機場報到自由選，我的時間我做主」抽獎活動，只要在12月16日19:00前使用上述服務之一並出示相關憑證，即有機會獲得7-11超商禮券、星巴克飲料兌換券、7-11咖啡提貨卡等好禮。

機場公司表示，隨著國際商務交流和休閒旅遊陸續重啟，出境人數明顯增加，10月達326,199人次，較去年同期上升889.5%。

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因應持續攀升的旅運量，出境旅客可善加利用手機、網路或市區預辦登機完成報到，以及使用自助行李託運等智慧化服務設施，以加速出境報到效率，同時減少不必要之接觸。

▲桃園機場公司規劃「機場報到自由選，我的時間我做主」抽獎活動。（圖／桃機）

▲只要在12月16日19:00前使用圖中服務之一並出示相關憑證，即有機會獲得7-11超商禮券、星巴克飲料兌換券、7-11咖啡提貨卡等好禮。（圖／桃機）

旅客若在12月16日19:00前完成自助報到、自助行李託運、機場捷運A1或A3預辦登機其中一項服務，就可至活動櫃台提出相關憑證（如：電子登機證、自助行李託運收據），參加幸運轉盤活動，有機會獲得7-11超商禮券200元、星巴克飲料兌換券150元、7-11咖啡提貨卡45元等好禮。

此外，完成其中一項服務者加入桃園國際機場官方LINE帳號，即可兌換桃園機場店家之活動折價券（面額100元）一張。凡於活動官網觀看指定影片，填寫資料就有機會抽中膠囊咖啡機。

另民眾也可到桃園機場官方臉書專頁拿好康，搜尋本活動貼文後於下方留言「機場報到自由選 我的時間我做主」並標記一位朋友，即有機會抽中7-11超商禮券500元、星巴克飲料兌換券100元等。

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