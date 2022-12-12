說話大舌頭讓人聽了霧煞煞！語言治療師：失語症、吶吃大不同

▲好萊塢資深影星布魯斯威利因失語症被迫息影，圖為其最後電影作品《俠探特攻：全面追緝》劇照。（圖／車庫提供）

記者高堂堯／南投報導

好萊塢資深影星布魯斯威利年中因罹患失語症，被迫息影，引發全球影迷無限嘆息。語言治療師指出，「失語症」和「吶吃」皆屬於溝通障礙的範疇，但二者截然不同：失語症是因大腦控制語言理解與表達的區域受損，造成病患在聽、說、讀、寫4個層面有不同程度的損傷；吶吃是因為運動神經系統受損，造成說話時肌肉控制出問題，所以會有語音、嗓音、共鳴和語調的異常。

中榮埔里分院語言治療師莊金貴以「產業鏈」為例解釋，上游是組織和設計，下游是組裝和使用，失語症就像上游出問題，大腦無法順利組織語音、語義和語法，影響理解與表達；吶吃則像下游出差錯，可以聽得懂別人說的話，本身說話內容文法、語意正確，但是因為構音器官肌肉控制失調，造成別人聽不清楚其意思。

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莊金貴說，臨床上常遇到家屬描述病患「說話不清楚」或「我聽不懂他在說甚麼」，此時需評估、判斷是失語症或吶吃，才可進一步擬定相對應的治療計畫；造成失語症的原因是中風、腦傷、感染或失智，使大腦管理語言的區域病變，而大多數人的語言優勢區在左側大腦，吶吃可能源於中風、腦傷、腦性麻痺，或巴金森氏症、漸凍人、亨丁頓舞蹈症、多發性硬化症等退化性疾病，依不同的損傷部位，所表現出來的症狀和嚴重度也會不同。

失語症大致可分：1、表達性失語症：只能說出單字或電報語，理解能力相對性比較好，能理解部分說話內容，最輕微者是理解能力正常，表達能力則因詞彙提取不佳，造成說話斷續或較多遲疑；2、接收性失語症：因理解差，常會答非所問、使用不正確的字詞或創新詞；3、全失性失語症：語言理解和表達皆嚴重受損。吶吃的特徵則有：1、子音發音不準確；2、語速過慢或是過快；3、舌、唇、下顎的動作受限；4、語調異常；5、嗓音沙啞、氣息聲或鼻音過重。

莊金貴表示，失語症或吶吃也有可能同時存在，語言治療師會根據評估結果擬定適合病患的治療目標，提醒民眾若家人有說話不清楚或是說不出話來的情形，宜儘速尋求復健科語言治療師的協助，以利黃金復健期的進步。