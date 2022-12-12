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4縣市大雨　「7℃凍番薯」挑戰寒流時間曝

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

▲冷空氣一波波，周六更冷。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

北北基宜大雨特報！氣象專家吳德榮提醒，周五晚強冷空氣南下，周六、周日直接挑戰入冬首波寒流（台北測站≦10度），本島平地最低氣溫亦將降至7度左右，而高山也有降雪機率。

氣象局今天（12日）凌晨對基隆市、台北市、新北市和宜蘭縣發布「大雨特報」，東北季風影響，基隆北海岸已有局部豪雨發生，新北地區已有局部大雨發生，今日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石。

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▼今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局也對17縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，台南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，東北部沿海空曠地區及桃園至雲林地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象局觀測，今晨本島平地最低溫出現在桃園市楊梅的13.8度。氣象局表示，今天仍受東北季風影響，台灣附近水氣偏多，迎風面的北部及東半部容易下雨，而中南部雲量增多，中部也有零星短暫雨；各地早晚較涼，台南以北及宜蘭低溫15至17度，其他地方約18到20度，白天北台灣持續偏涼，高溫只有17、18度，中部及台南、花蓮高溫約21至23度，高屏及台東高溫仍有25至27度。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局指出，周二東北季風影響，北台灣持續容易下雨，整天濕涼，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率，花東的降雨則較為局部、短暫，中部地區亦有零星降雨的可能，南部地區為多雲到晴。

氣象局說，周三至周四清晨東北季風的強度更強，影響範圍也更廣，除了北台灣持續涼冷以外，其他地方溫度也會下降，特別是中部、東部局部地方的高溫也只有20度左右；周四白天到周五東北季風會稍微減弱，北部及東北部天氣仍涼，其他地方早晚也涼。

氣象局預報，周三至周五北部及東北部降雨機率仍高，基隆北海岸、東北部及大台北山區雨勢仍明顯，花東地區有也局部短暫雨，中部地區有零星短暫雨，南部地區為多雲到晴。

▼周末挑戰今年入冬首波寒流。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

▲▼寒流,下雨,濕冷,低溫,氣溫驟降。（圖／記者周宸亘攝）

氣象局提醒，周六大陸冷氣團南下，周日冷氣團影響，各地天氣轉冷，預計中部以北及東北部低溫12、13度，其他地區也只有14至16度，資料仍有調整空間，氣象局會持續觀察；周六基隆北海岸有雨，東北部地區及大台北山區有短暫雨，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周日北方的乾空氣南下，水氣明顯減少，北部及東半部降雨情形會緩和許多，其他地區維持多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，周五晚強冷空氣南下，周末直接挑戰入冬首波寒流，北台連日陰雨也將轉乾；最新各國（歐、美、日）模式皆有類似模擬，故發生的機率高，但為第6、7天的模擬，理論上存在一些不確定性，需密切觀察模式的調整。

吳德榮進一步分析，周五鋒面通過，降雨範圍擴大，晚起入冬最強冷空氣南下，氣溫驟降；周六轉乾、周日晴朗，天氣極寒冷，周六晚、周日晨本島平地最低氣溫將降至7度左右；至於高山降雪的概況，得視氣溫、水氣的時空分布，模式還在調整，有機率但言之過早。

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