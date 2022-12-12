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加薪了！4生肖年終財運大噴發　「這生肖」敢要就有糖吃

▲▼ 財運,好運,運勢,發大財。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲4生肖年終財運旺。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時光飛逝，2022年剩下不到1個月，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書發文表示，猴、鼠、雞、蛇4生肖在年終財運特別旺，在工作上可獲得主管賞識與提攜，甚至有機會加薪。

屬猴

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今年年底前你在面對客戶時，容易遇到好的客人或很多貴人，讓你的業績有所提升。會有很多好康的事情發生，因此主管上司很滿意你，年終會大有收穫。

屬鼠

你的運勢會開始好轉，在事業上會出現許多貴人幫助你，業績表現有望後勢看漲，很有機會把上半年不足的表現補上來，因此年終可望有所突破，有超越以往的機會。

屬雞

年底你在面對新的事物，可以很快就學會並且牢記在頭腦裡，你與同事之間的互動也會愈來愈有默契，讓做事變得更有效率。上司會想要栽培你，因而把一些重要的工作內容交給你負責，希望能看到你的抗壓性與應變能力，只要你能咬著牙堅持到底，未來將會受到主管賞識，在年終的時候可透過貴人幫忙對主管老闆說情，有機會加薪。

屬蛇

屬蛇的人年底財運非常好，只要你敢開口與主管說你過去的表現，努力爭取，要糖的人會有糖吃的。

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