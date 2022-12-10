人妻規劃出國玩　丈夫竟睡了旅行社女業務…LINE響不停超噁對話曝

記者陳雕文／綜合報導

一名人妻在【Dcard】發文，「結婚三周年的聖誕節讓我失去愛情…」人妻表示，聖誕節是結婚紀念日以及她的生日，跟丈夫約好了要交換禮物並規劃出國自由行，但在5日人妻休假時，想找以前接洽的女業務，並詢問幾個預想的行程，但打開丈夫的筆電後，LINE自動登入且對話提示音響不停，人妻細看後心碎了。

●再2個星期就是聖誕節…

結婚邁入三周年的人妻（化名玲玲）說，聖誕節是我最喜歡也最期待的日子，因為正好是我的生日，同時也是跟丈夫的結婚紀念日。我們約好每年都要在那天交換禮物。

玲玲還說，跟丈夫相識到現在已經長達十年，在交往時就有過好幾次的國外自由行，曾說好要在結婚後來場難忘的旅行，但近兩年因為丈夫事業忙碌早出晚歸，加上疫情的緣故，所以遲遲沒能成行。

所以玲玲今年想準備的禮物，就是為夫妻倆規劃旅行。諷刺的是，也因為這個契機，才讓她發現丈夫隱瞞好久的事…

玲玲解釋，前天趁著丈夫上班不在家，而我正好排休的機會，想找我們以前接洽的業務詢問幾個自己預想好的行程，但因為之前都是從我老公的LINE去聯繫的，所以一時間我也不知道怎麼找到那位業務。後來，想起以前發送行程跟填寫資料時，那位業務都是寄到丈夫的Mail，就想著去開家裡那台丈夫工作用的筆電找信。

後來電腦一開，丈夫的LINE也跟著自動登入，但那時候我專注在翻信所以也沒管右下角那些不斷跳出的訊息通知，直到LINE的音效仍在叫個不停，我餘光掃了一眼才發現…那不是那位業務嗎？原本我還想著，該不會丈夫跟我這麼默契也要送我個旅行計劃？

●但沒想到…

後來那位業務的訊息愈來愈奇怪，讓我終於忍不住點開了他們的訊息，我才知道！原來丈夫一直把錢花在那女人身上，連轉帳都是幾萬幾萬的給，無論是化妝品、衣服、鞋子…甚至還在下班後去那女人家裡，溫存了好幾個小時才回來，但都對我說是在加班！

玲玲說，我沒有勇氣再往前翻閱，不敢探究他們從什麼時候開始有了不該有的聯繫，也不敢去思考丈夫究竟背著我包養她多久時間，甚至陪她出遊了幾次…但僅存的理智還是告訴我要拍下了他們這些不堪入目的對話跟照片，直到現在我都沒能好好的緩解我的心情，也慶幸這兩天丈夫都是半夜才回來，而我正好也休假，才免去了正面說話的機會。

▼人妻想找女業務討論行程，結果丈夫筆電LINE響不停，原來是正在跟女業務鹹濕對話。（圖／翻攝自Dcard）

●求助

玲玲崩潰提到，為什麼偏偏在這個時候發現呢？我明明只是想要一份簡單而平凡的幸福而已，但沒想到連這個願望都那麼難…再兩周就是聖誕節了，但今年的我註定無法享受這份快樂了…我不願意做一個委屈自己退讓，甚至睜一隻眼閉一隻眼的女人，只是現在的我不知道該跟他直接攤牌，還是該回娘家去跟爸媽談談。

網友看到紛紛表達不捨，「妳值得更好的」、「想抱妳一下，感覺就是天都塌了那般震撼」、「身為一個被劈腿的少女，當初也是很傷心，後來想想追我的男生，都比那位前任棒太多了，當作鬼遮眼，不太缺一個壞份子」、「我經歷過這種痛苦，看到他們的對話紀錄，瞬間又想起了那可怕的記憶」。

網友也建議，要蒐證並走法律程序，讓丈夫跟小三付出代價，「至少還沒有小孩…往好處想，早發現比永遠被蒙在骨子裡好，要記得多邊備份，也可以找徵信社，最好是有保險套等證據，這樣對妳後面最有利」、「先蒐證，完整且備份，先前有案例男方會偷刪證據的，除了電腦，行車記錄器通常也很精彩」、「確定安全無虞之後就準備做戰，一定要狗男女付上代價！」、「這種事情沒什麼好原諒的，蒐證、攤牌、跟雙方父母談」。