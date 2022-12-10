　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻規劃出國玩　丈夫竟睡了旅行社女業務…LINE響不停超噁對話曝

▲▼旅遊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

一名人妻在【Dcard】發文，「結婚三周年的聖誕節讓我失去愛情…」人妻表示，聖誕節是結婚紀念日以及她的生日，跟丈夫約好了要交換禮物並規劃出國自由行，但在5日人妻休假時，想找以前接洽的女業務，並詢問幾個預想的行程，但打開丈夫的筆電後，LINE自動登入且對話提示音響不停，人妻細看後心碎了。

●再2個星期就是聖誕節…

結婚邁入三周年的人妻（化名玲玲）說，聖誕節是我最喜歡也最期待的日子，因為正好是我的生日，同時也是跟丈夫的結婚紀念日。我們約好每年都要在那天交換禮物。

玲玲還說，跟丈夫相識到現在已經長達十年，在交往時就有過好幾次的國外自由行，曾說好要在結婚後來場難忘的旅行，但近兩年因為丈夫事業忙碌早出晚歸，加上疫情的緣故，所以遲遲沒能成行。

所以玲玲今年想準備的禮物，就是為夫妻倆規劃旅行。諷刺的是，也因為這個契機，才讓她發現丈夫隱瞞好久的事…

▲▼旅遊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

玲玲解釋，前天趁著丈夫上班不在家，而我正好排休的機會，想找我們以前接洽的業務詢問幾個自己預想好的行程，但因為之前都是從我老公的LINE去聯繫的，所以一時間我也不知道怎麼找到那位業務。後來，想起以前發送行程跟填寫資料時，那位業務都是寄到丈夫的Mail，就想著去開家裡那台丈夫工作用的筆電找信。

後來電腦一開，丈夫的LINE也跟著自動登入，但那時候我專注在翻信所以也沒管右下角那些不斷跳出的訊息通知，直到LINE的音效仍在叫個不停，我餘光掃了一眼才發現…那不是那位業務嗎？原本我還想著，該不會丈夫跟我這麼默契也要送我個旅行計劃？

●但沒想到…

後來那位業務的訊息愈來愈奇怪，讓我終於忍不住點開了他們的訊息，我才知道！原來丈夫一直把錢花在那女人身上，連轉帳都是幾萬幾萬的給，無論是化妝品、衣服、鞋子…甚至還在下班後去那女人家裡，溫存了好幾個小時才回來，但都對我說是在加班！

玲玲說，我沒有勇氣再往前翻閱，不敢探究他們從什麼時候開始有了不該有的聯繫，也不敢去思考丈夫究竟背著我包養她多久時間，甚至陪她出遊了幾次…但僅存的理智還是告訴我要拍下了他們這些不堪入目的對話跟照片，直到現在我都沒能好好的緩解我的心情，也慶幸這兩天丈夫都是半夜才回來，而我正好也休假，才免去了正面說話的機會。

▼人妻想找女業務討論行程，結果丈夫筆電LINE響不停，原來是正在跟女業務鹹濕對話。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼對話截圖。（圖／翻攝自Dcard）▲▼對話截圖。（圖／翻攝自Dcard）▲▼對話截圖。（圖／翻攝自Dcard）▲▼對話截圖。（圖／翻攝自Dcard）▲▼對話截圖。（圖／翻攝自Dcard）▲▼對話截圖。（圖／翻攝自Dcard）

●求助

玲玲崩潰提到，為什麼偏偏在這個時候發現呢？我明明只是想要一份簡單而平凡的幸福而已，但沒想到連這個願望都那麼難…再兩周就是聖誕節了，但今年的我註定無法享受這份快樂了…我不願意做一個委屈自己退讓，甚至睜一隻眼閉一隻眼的女人，只是現在的我不知道該跟他直接攤牌，還是該回娘家去跟爸媽談談。

網友看到紛紛表達不捨，「妳值得更好的」、「想抱妳一下，感覺就是天都塌了那般震撼」、「身為一個被劈腿的少女，當初也是很傷心，後來想想追我的男生，都比那位前任棒太多了，當作鬼遮眼，不太缺一個壞份子」、「我經歷過這種痛苦，看到他們的對話紀錄，瞬間又想起了那可怕的記憶」。

網友也建議，要蒐證並走法律程序，讓丈夫跟小三付出代價，「至少還沒有小孩…往好處想，早發現比永遠被蒙在骨子裡好，要記得多邊備份，也可以找徵信社，最好是有保險套等證據，這樣對妳後面最有利」、「先蒐證，完整且備份，先前有案例男方會偷刪證據的，除了電腦，行車記錄器通常也很精彩」、「確定安全無虞之後就準備做戰，一定要狗男女付上代價！」、「這種事情沒什麼好原諒的，蒐證、攤牌、跟雙方父母談」。

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」5入超特價1080元！輕量好帶、直接微波超方便

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
這地方發錢了！　每人可領2500元
人夫睡了女業務！　LINE響不停「超噁對話」全曝
獨／摩斯「神級餐點」緊急停賣！　從官網上消失
Sandy懷胎8月出狀況！　雙腳驚現「化膿腫痛」
快訊／4縣市大雨特報！　警戒區出爐
年收100萬夫妻買板橋房「揹40年房貸」！　網見金額愣了
NBA勇士球員被控「性侵女大生」！　不顧哀求硬上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

妻「坦承一夜情」舉重夫USB線勒頸險死　未用全力...傷害罪輕判　

風勢助燃濃煙狂竄...彰化環保鐵皮工廠大火　消防人員緊急搶救

人妻規劃出國玩　丈夫竟睡了旅行社女業務…LINE響不停超噁對話曝

21歲女車手大姐頭「日領百萬」　夢中素顏＋鯊魚夾遭逮超糗畫面曝

未婚夫出軌又嫖妓！13年愛情長跑一場空　她心碎提告負心郎

她酒醉被進入覺得好陌生　隔天靠「背上刺青」認出…是男友麻吉

桃園「恐怖兔窩」屎尿滿屋臭翻天！　動保處出手...強制帶走80兔子

汐止瓦斯氣爆瞬間曝！2警消站門口…強大衝擊波撞臉「直接彈飛」

台灣黑熊遭獵殺！全身滿是彈孔…可憐畫面曝光　保育人士心碎了

同居女友9歲兒溜出門...他抓人重摔險喪命　桃園醉男下場曝

孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」

Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

逛動物園遇烏龜翻車 四腳朝天狂揮小手收

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

男學生們接力灌籃秀英姿！　網歪樓：玩音遊的感覺很強

影片曝！醋男持3槍轟小王　警駁火「嫌頭中彈」命危

愛貓少女抱走「流浪黑貓」　2個月後警找上門被法辦！

妻「坦承一夜情」舉重夫USB線勒頸險死　未用全力...傷害罪輕判　

風勢助燃濃煙狂竄...彰化環保鐵皮工廠大火　消防人員緊急搶救

人妻規劃出國玩　丈夫竟睡了旅行社女業務…LINE響不停超噁對話曝

21歲女車手大姐頭「日領百萬」　夢中素顏＋鯊魚夾遭逮超糗畫面曝

未婚夫出軌又嫖妓！13年愛情長跑一場空　她心碎提告負心郎

她酒醉被進入覺得好陌生　隔天靠「背上刺青」認出…是男友麻吉

桃園「恐怖兔窩」屎尿滿屋臭翻天！　動保處出手...強制帶走80兔子

汐止瓦斯氣爆瞬間曝！2警消站門口…強大衝擊波撞臉「直接彈飛」

台灣黑熊遭獵殺！全身滿是彈孔…可憐畫面曝光　保育人士心碎了

同居女友9歲兒溜出門...他抓人重摔險喪命　桃園醉男下場曝

台東「部落節電同樂會」金峰登場　歡迎民眾參與原民節電智慧

今晚11點戰「全非洲的希望」　C羅拋開紛擾社群發文喊話

「胖胖店狗」上班愛睡覺！見汪客人來會生氣　聽店長說這句秒變乖

肌力大挑戰防災知識連連看　南消二大防災園遊會創新宣導

蔣智賢少棒當捕手只因戴面具很帥　改守三壘是美麗的誤會

男肛門痛大便失禁！一看「爆漿」飄異味　醫示警：不治療恐敗血症

熱戀情侶先收藏！九份侘寂民宿收藏浪漫太平洋　低調試營運依然爆滿

「全台唯一水產品」可銷中國大陸　業者：就是表單如實填寫

紓困金2500元又來了！4千民眾年底補荷包　資格、時間曝

監察院調查台大學倫案　教部證實：發函要校方查處與課責

狠媽輕咬貓後頸幫剪指甲　牠被施定身術滿臉怒氣！

社會熱門新聞

教召男揍班長！軍方要他關5年被駁回

即／三重女伴母屍百天！真相藏洋蔥

獨／金鐘提名男配角　性騷遭起訴　

汐止氣爆瞬間曝！2警消站門口「直接彈飛」

竹聯大哥茶葉包藏「上億毒品」　2分裝廠被剿滅

竹聯副堂主吃醋開槍　烘爐地警匪對轟現場還原

成功嶺役男入伍猝死　高大成回應

秀分局長合照、堵「蘭小明」　網紅烏鴉被逮

38歲阿公「求職被囚」墜樓亡！留女兒帶2孫

烘爐地槍戰！　警駁火「醋男頭中彈」命危

他因世足賽欠債...家門前2台百萬愛車遭砸爛

Uber被超車乘客不滿下車揍人　

她酒醉被硬％　靠刺青認出是男友麻吉

獨／成功嶺新兵暴斃　躺床上無意識...送醫不治

更多熱門

相關新聞

聖誕穿搭4種色彩靈感

聖誕穿搭4種色彩靈感

說到聖誕節，大家肯定會想到最經典的三個顏色，紅、綠、白，除了這三個以外，咖啡色也是聖誕節不可或缺的搭配之一，今年的聖誕派對想好穿什麼了嗎？《ET Fashion》提供一些穿搭靈感，讓你成為今年聖誕派對最亮眼的存在。

神秘聖誕老摳摳「降肉」華泰名品城聖誕村！

神秘聖誕老摳摳「降肉」華泰名品城聖誕村！

是聖誕節的味道！「節日專屬」蠟燭擴香

是聖誕節的味道！「節日專屬」蠟燭擴香

雙12訂起來！遊歐折1.2萬、沖繩免8千

雙12訂起來！遊歐折1.2萬、沖繩免8千

台新打造50公尺超高聖誕禮盒！　董座最想帶太太來

台新打造50公尺超高聖誕禮盒！　董座最想帶太太來

關鍵字：

旅行社業務聖誕節結婚紀念日

讀者迴響

熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

教召男揍班長！軍方要他關5年被駁回

鍾明軒驚出車禍！

玖壹壹健志「私訊梅西」被回了！

中居正廣傳罹癌停工到年底！　「近照快成皮包骨」日網憂

女友妹妹太正　男滿腦子都是她：怎辦？

快訊／芝妍連換5套「水藍色婚紗絕美」！

整場出現18張黃牌　梅西怒轟裁判

獨居老人困收納箱4天　見警忍不住哭

男友曾是玩咖！她開床頭櫃失眠了

LINE「1按鍵露餡」好老公狂約砲！妻哭：好噁心

金鐘主持人驚爆「正在偷吃」！

阿根廷英雄梅西寫3紀錄！　賽後卻因1件事暴怒

秦綾謙惹不起！　女醫酸爆廖科溢

即／三重女伴母屍百天！真相藏洋蔥

更多

最夯影音

更多
孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」

孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」
Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面